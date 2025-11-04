Suscribirse

“Lloramos desconsoladamente”: Raúl Ocampo recordó momento doloroso y “eterno” que vivió junto a Alejandra Villafañe

El famoso actor se abrió frente a este tema y reveló detalles de este momento.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

4 de noviembre de 2025, 7:13 p. m.
Raúl Ocampo habló del día que vivió con Alejandra Villafañe y que lo cambió todo.
El 21 de octubre de 2023 marcó una fecha dolorosa para la industria del entretenimiento en Colombia, pues falleció Alejandra Villafañe, una talentosa actriz y modelo que había comenzado a consolidarse como una de las promesas más brillantes de la televisión nacional.

La joven actriz, recordada por su participación en la serie Enfermeras del Canal RCN, enfrentó durante meses una dura lucha contra un cáncer agresivo que afectó distintas partes de su cuerpo.

Los actores Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo compartiendo los últimos momentos como pareja.
A pesar de su fortaleza y del apoyo de sus seres queridos, la enfermedad terminó arrebatándole la vida, dejando un vacío en la industria, sus seguidores y quien era su pareja, el también actor Raúl Ocampo.

Raúl Ocampo habló del día en el que todo cambió con Alejandra Villafañe

Recientemente, el famoso actor estuvo como invitado en el reconocido pódcast de Juan Pablo Raba: 'Los hombres sí lloran", y allí abrió su corazón sobre uno de los momentos más duros de su vida, el fallecimiento de Alejandra Villafañe, el amor de su vida.

En la conversación, Raúl se sinceró sobre un momento de total tristeza que trató de disimular frente a Alejandra, pero no pudo, ya que ella se percató de todo lo que estaba pasando con él.

“Yo me iba justo a la ducha huevón a chillar [...] y me acuerdo que hay un día que lo cambia todo. Yo me paro así de la cama, ella tenía también el sueño muy liviano, yo me imagino que por los medicamentos, por el dolor, y yo me siento en la cama, se me viene el sentimiento, ¿Sabes? yo lo que pensaba ahí era, yo quiero que pase un milagro, pero lo que ven mis ojos, lo que siente mi cuerpo, lo que a veces piensa mi mente, no me está ayudando", dijo Raúl recordando este doloroso momento que vivió.

Además, confesó que ella se dio cuenta de todo y le preguntó si iba a hacer lo que él pensaba que ella no notaba:

“¿Cómo le inyectas fe y esperanza a algo que no sientes que tenga tanta esperanza? Yo me acuerdo que hago [respiración profunda] ahí siento que ya se va a venir toda la emoción, me voy a parar y escucho un ‘Príncipe’ (ella me decía príncipe), entonces yo me freno y le digo ‘¿amor?’, y no me puedo voltear porque ya tengo los ojos aguados, y me dice ‘¿Vas a volver a llorar en la ducha?’”, narró.

Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe.
Raúl confesó que en ese momento sintió una mezcla de sentimientos bastante difíciles de llevar, pues él pensaba que ella no se percataba de esos momentos.

“Yo ahí empiezo a sentir todo y le digo como ‘Sí amor, voy a ir a volver a llorar a la ducha’ y me dice ‘¿Tienes muchas ganas de llorar?’, con la cabeza solo puedo hacer sí, ni siquiera la estoy mirando, no puedo hacer contacto visual. Hago así y me dice: ‘Yo también tengo muchas ganas de llorar, muchas’. Me volteo, me estira la mano y de verdad te lo juro, con las fuerzas que tenía, porque qué mujer, me hace así y me dice ¿Lloramos, en esta lloramos juntos?’ y yo uff, en esta lloremos juntos marica”, agregó.

Por último, Raúl confesó con franqueza cómo vivió este momento con Alejandra, ya que estuvo lleno de muchas emociones y nostalgia.

“Le cojo la mano, la abrazo y empezamos a llorar desconsoladamente y en un momento yo no entiendo si el llanto es porque ella entiende lo que yo estoy pensando o porque ella está viviendo algo y yo algo y ahí nos unimos o porque de pronto entendimos que ese momento presente era eterno, ahí fuimos eternos, te lo juro . Para mí ese momento duró una vida más, ¿Sabes? y ahí fue como qué lindo el poder del presente. Ahí me quedé con esa primera enseñanza: en el presente somos totalmente eternos, infinitos, invencibles, inconmensurables y a la vez humanos", concluyó.

