“Feliz vida eterna, princesa”: Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe, y le dejó amorosa dedicatoria a dos años de su muerte

El participante de ‘MasterChef Celebrity’ abrió su corazón y dejó todo en un emotivo video.

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 5:34 p. m.
"Celebra, canta, baila y salta princesa", las emotivas dedicatorias de Raúl Ocampo a Alejandra Villafañe
Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe. | Foto: Instagram @ocamporao

El 21 de octubre del año 2023, la industria del entretenimiento colombiana perdió a una actriz revelación importante: Alejandra Villafañe, quien tuvo una de sus últimas apariciones en la producción Enfermeras, de Canal RCN.

Este día se cumplen dos años del fallecimiento de Villafañe y, como era de esperarse, Raúl Ocampo, quien fue su pareja hasta el último minuto de vida, realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que hizo una dedicatoria muy especial para ella, aunque ya no esté a su lado de manera física.

Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe.
Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe. | Foto: Hérnán Puentes

En sus palabras, lo primero que hizo Raúl fue felicitarla por su vida eterna y aclarar que la relación de ellos es por siempre.

“Feliz vida eterna, princesa. No sé si será hasta viejitos, pero si sé que será por siempre”, escribió.

Además, le dio las gracias a su gran amor por celebrar su vida de la forma en la que ella misma le enseñó.

“Hoy celebro tu vida como tú me enseñaste: honrando a través de acciones que me hagan sentir orgulloso y cerca de la energía del amor”, añadió.

Añadiendo a lo anterior, Raúl dejó un consejo con respecto a la situación que él vivió con Alejandra:

“Y si tú, que me lees, llegaste hasta aquí... te dejo un consejo: resignifica. Resignifica las palabras, las personas, los recuerdos. Permítete reindentificarte, volver a ti con una mirada nueva, y desde ahí seguir creando conexiones que realmente importen”, concluyó el famoso actor en su post.

Raúl Ocampo contó cómo se le ha manifestado Alejandra Villafañe

En el año 2024 y estando como invitado en el formato digital de La Red: Los enredados, Raúl habló de diferentes sucesos que vivió desde que su pareja falleció.

Ocampo afirmó que su pareja se le manifestó, pero no en un sueño como pasa comúnmente, sino durante un viaje a Budapest, estando muy despierto.

El actor contó que fue a conocer aguas termales, es decir, agua con azufre, en las cuales “no hay vida” y allí vio caer una pluma del cielo, y esto era prácticamente imposible, ya que donde se encontraba, no había animales; por lo que dijo que “no lo podía creer”, ya que “no hay gansos, patos y mucho menos gallinas en Budapest”.

Por último, reveló: “Yo no he soñado con ella, pero la he sentido muy, muy cerca. Yo estaba así normal, viendo el agua, miro así hacia arriba y digo ‘No, esto no se va a formar ninguna nube’, miro así otra vez (hacia abajo) y viene cayendo una pluma en el agua”, contó en medio de su asombro.

