Raúl Ocampo movió fibras con sentido momento que vivió por Alejandra Villafañe en ‘MasterChef Celebrity’: “Era el amor de mi vida”

El actor rindió homenaje a su exnovia en una prueba que enfrentó dentro del reality de cocina.

11 de agosto de 2025, 5:03 p. m.
El actor conmovió a sus seguidores al volver a recordar a Alejandra Villafañe.
La temporada 2025 de MasterChef Celebrity marcó el tan esperado regreso del aclamado concurso gastronómico, que este año conmemora una década en la pantalla de la televisión colombiana. En esta ocasión, el formato llegó con aires renovados y una gran dosis de expectativa, reuniendo a figuras reconocidas del ámbito del entretenimiento que decidieron aceptar el desafío de demostrar sus habilidades culinarias para conquistar el primer lugar.

Desde sus primeras entregas, la competencia ha permitido que los televidentes comiencen a identificar a los participantes que podrían perfilarse como favoritos gracias a su destreza en la cocina. Del mismo modo, no han faltado aquellos que llaman la atención por su fuerte personalidad, su determinación para ganar o, en contraste, por cometer fallos que podrían poner en riesgo su continuidad en la contienda.

Sin embargo, recientemente, las miradas de los televidentes se posaron en un reto que enfrentaron los participantes, enfocado en los vacíos emocionales que tenían. Aunque los famosos navegaron en sus historias y situaciones complejas, algunos posaron su atención en Raúl Ocampo, quien recordó a Alejandra Villafañe, su exnovia que murió en 2023.

Los actores Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo compartiendo los últimos momentos como pareja.
El actor aprovechó esta prueba para hablar de la también artista, quien perdió la vida por culpa de un cáncer. El famoso no dudó en recordar cada instante que atravesaron, enfocándose en cómo resultó ganador por las vivencias que tuvieron juntos.

“En ese momento lo único que supe era que debía cuidarla. Cuando eres cuidador, te atribuyes la responsabilidad de la salud de esa persona. Sin embargo, gané muchas cosas: viví un amor espectacular, me reconocí en mi mejor versión. Ahora, con su partida, lo que me queda es honrarla, porque ella despertó lo mejor de mí”, dijo, mostrándose nostálgico.

En sus declaraciones, Ocampo soltó una reflexión sobre esta historia, analizando cómo todo influyó en su realidad y la modificó.

“Yo entré a cuidar a esa persona y pasan muchas cosas, especialmente con la salud, que es tan importante en nuestras vidas. Aprendí dos palabras que me han acompañado desde entonces: ‘resignificar’ y ‘desidentificarse’. Aunque perdí a alguien muy importante, gané otras cosas: gané la oportunidad de reconocerme en mi mejor versión. La partida de Alejandra es para honrarla y para descubrirme en mi mejor etapa”, aseguró.

Como determinación por lo que estaba experimentando en el formato de RCN, el participante señaló que cocinaría en el reto pensando en Alejandra Villafañe, dedicándole el resultado del proceso gastronómico que llevaba.

Voy a cocinarle a ella, a ‘Ale’, al amor de mi vida. Este plato es para ti”, comentó.

Raúl Ocampo, que ha revivido el recuerdo de la actriz en el pasado, mencionó que tenía muy presente todo lo que atravesó con ella en vida, por lo que sabía el significado que había detrás de su vínculo.

“’Ale’ me mostró que el amor es una construcción diaria, que no se detiene ni siquiera ante las adversidades más grandes. Me enseñó a valorar lo que realmente importa y a no dejar para después lo que se siente en el corazón”, concluyó.

