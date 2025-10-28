‘MasterChef Celebrity’: famoso participante fue eliminado y cuestionado por duro error

En la noche del martes 28 de octubre, se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación en las cocinas de MasterChef Celebrity 2025, pues tras una semana más de enfrentamientos y nuevos platillos, los famosos con más errores tuvieron que disputar su puesto en la competencia.

Raúl Ocampo, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Ricardo Vesga tuvieron que poner manos a la obra para convencer a los jurados de que debían continuar en el juego y hacer parte del top 8 de la competencia.

Un momento de tensión se vivirá en 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Captura de Instagram @claudiabahamon

En esta ocasión, las estrellas del mundo de la televisión tuvieron un total de 60 minutos para llevar a cabo sus platos, haciendo uso de sal rosada del himalaya, pimientas y otros condimentos que debían sobresalir en sus sabores.

Ricardo Vesga fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity’, este fue su error

Con un plato llamado “Gratitud”, el actor que ha participado en producciones como Rigo, La nieta elegida y Enfermeras, pasó al atril y presentó su creación ante Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch.

“Tenemos un pollo con una salsa blanca con una espinaca deliciosa que le pusimos con Belén, porque me dijo que le hiciera eso, con un crocante de tocineta. Me inspiré en la gratitud de estar aquí. La salsa tiene crema de leche, cebolla y ajo”, dijo el artista.

Estas fueron las apreciaciones de cada uno de los jurados:

Jorge Rausch: “Usted es un tipo muy osado por hacerse un crepe de pollo en un reto de eliminación. Está rico, me gusta el toque de la espinaca, el pollo está bien, pero la salsa está densa, se queda en el paladar y en la lengua, no hay mucho que decir”.

Nicolás de Zubiría: “Te aplaudo el crepe, está delgadito, delgado, delicioso”.

Belén Alonso: “Yo me esperaba que estuviera bañada con esa salsa tan rica, y gratinada para que el sabor estuviera un poco más redondo”.

No obstante, el actor se mostró orgulloso de su preparación, pues fue una forma de exaltar el primer plato que aprendió a cocinar en su vida, por lo que tomó este reto como una forma de masterizar y experimentar con su conocimiento.

Al no cumplir con las expectativas de los expertos en gastronomía, el actor tuvo que quitar el delantal y abandonar el programa para siempre.

Belén Alonso no ocultó la tristeza y, en medio de lágrimas, se despidió del artista, con quien estuvo compartiendo durante las grabaciones.

¿Quiénes hacen parte del top 8 de la séptima temporada de ‘MasterChef Celebrity’?