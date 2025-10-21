Patricia Grisales arremetió contra Valentina Taguado tras pelea en MasterChef Celebrity: “Malcriada”

Después de que Valentina Taguado y Patricia Grisales protagonizaran una fuerte discusión en las cocinas de MasterChef Celebrity y muchos comentaran sobre su acercamiento físico, la locutora tocó el tema junto a Johana Velandia en medio de la más reciente transmisión de Qué hay pa’ hacer?, lo cual reavivó la situación y despertó nuevas reacciones.

Fue en medio del programa digital que la comediante Johana Velandia habló de la actriz y bromeó con respecto a la situación, asegurando que desde su punto de vista no fue correcto que Paty haya tocado a Valentina en medio del incómodo momento. Incluso, aunque en su momento haya asegurado, le recordaba las discusiones con su hija.

“Yo no quiero crear discordia, ni polémica, ni nada de eso, pero si le recuerda a la hija, le debió haber dado muy duro a esa pelada, porque por ejemplo, yo fui mamá maltratadora, con el cable de la plancha, pero yo nunca le pegué a nadie porque es que los hijos ajenos no se tocan”, dijo la comediante que hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ante esto, Valentina Taguado se mostró de acuerdo y dejó saber que no le gustó que su compañera haya pasado el límite, pues lo interpretó como una falta de respeto que no estaba dispuesta a soportar.

“Mi enojo era porque yo no tengo la culpa de recordarle a su hija y a mí, mi mamá me enseñó a no tocar a nadie y lo que pasa es que el comentario en redes sociales es ‘respeta a tus mayores’ y no, yo respeto cuando me respetan y yo no le falté al respeto, yo no la toqué, no le hablé feo, yo le hablé como un participante más, como debe de ser”, dijo frente a las cámaras del programa de entretenimiento.

En respuesta a las declaraciones de Valentina, Patricia Grisales no se quedó callada y se pronunció a través de su cuenta oficial de Facebook, en donde por medio de su extenso comentario y mostró su enojo por la situación.

Valentina Taguado habla del tenso momento que vivió en MasterChef con Paty | ¿Qué hay pa' dañar? Valentina Taguado contó en #QuéHayPaDañar cómo vivió ella el tenso capítulo de #MasterChefCelebrity en el que tuvo que trabajar en equipo con Raúl y Paty. Además, dejó claro que no volvería a cocinar junto a Grisales si pudiera escoger. 🔥🤔👩‍🍳 Publicado por Canal RCN en Martes, 21 de octubre de 2025

“Valentina. No quería formar polémica por los sucesos de las dos últimas noches porque eso ya pasó hace rato, pero ya se metió en terrenos que no le corresponden. Mi hija. Allá me tuve que aguantar muchas cosas. Pero ahora es el momento para defenderme de su maltrato”, escribió.

Adicionalmente, le pidió que no cambiara la versión al momento de hablar de su hija, pues dejó en claro que la información que quiso compartirle era que vivió momentos similares en medio de la adolescencia de su primogénita y no para que cambiara la versión, se victimizara e hiciera comentarios irrespetuosos.

“Usted es una mujer de más de 30 años que cree que todo mundo se tiene que aguantar su agresividad pasiva. Nunca estuve predispuesta a trabajar con usted. De hecho, ni tenía nada en su contra. Pero con el transcurrir de los días vi cómo usa su vida, su niñez, para provocar lástima. Como hoy lo está diciendo. Hablé con usted y le pedí disculpas, no porque la producción me mandara sino porque soy grande y no voy a enfrascarme con una “culicagada” en una discusión. Pero, ¿usted me pidió disculpas a mí?“, añadió.

Agregó que en todos los retos que enfrentó en el reality estuvo dispuesta a trabajar en equipo y tratar de manejar la situación con mesura. Sin embargo, sí llegó a sentirse afectada por la actitud de Valentina, quien según sus palabras, en varias ocasiones llegó a proclamarse como capitana.