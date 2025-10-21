Gente
Valentina Taguado y Patricia Grisales tuvieron un fuerte enfrentamiento en MasterChef Celebrity: “Mandoncita”
Las estrellas de la séptima temporada del programa de cocina del Canal RCN generaron controversia en redes sociales.
En la noche del lunes, 20 de octubre se vivió una fuerte polémica en el set de MasterChef Celebrity 2025, pues se generó un momento incómodo luego de que Valentina Taguado y Patricia Grisales no lograran ponerse de acuerdo en algunas de las características que tendría su platillo.
Según confesó la actriz frente a las cámaras de la producción de cocina, habría sentido que Valentina Taguado estaría teniendo una actitud de superioridad y no estaría de acuerdo con el tono de voz que estaba utilizando, por lo que se sinceró con Nicolás de Zubiría y dejó ver su desacuerdo.
“Ella es bien mandoncita”, dijo.
Sin embargo, con el fin de cumplir con las indicaciones de los chefs, se enfocaron en culminar con los procesos y preparar el total de los 80 platos, los cuales debían ser distribuidos en 40 de sal y 40 de dulce, para los integrantes de producciones como La hija del mariachi, Noticias RCN, Mañana Express y Buen Día, Colombia.
No obstante, por medio de redes sociales se generaron una gran cantidad de comentarios en los que los televidentes estuvieron opinando sobre la situación y compartieron distintos puntos de vista con el objetivo de defender a su participante favorita.
Los fanáticos de Patricia Grisales comentaron:
“Valentina Taguado se creció y ahora manda, regaña, habla mal de los compañeros, qué desilusión de persona...”; “¿Soy la única a la que le estresa Valentina? A mí también me dieron ganas de darle su toque"; “Valentina es la persona menos querida en esta temporada”; “Valentina es muy terca también. Cree que es la única que puede tener la razón en todo” y Valentina fue muy irrespetuosa con Paty. Eso no está bien ¿Quién se cree?“, son algunas de las palabras que se leen.
Por otro lado, hubo muchos que quisieron defender a la locutora Valentina Taguado, pues no estuvieron de acuerdo la forma en la que reaccionó Patricia Grisales:
“Bueno, aparte de todo el hate hacia Valentina, ¿alguien me puede explicar el por qué esa señora atrevida le levantó la mano?“; ”Valentina es demasiado pasivo agresiva y asolapada"; “Paty si le faltó al respeto a Valentina y lo hizo de frente al decirle ‘culicagada’, aunque lo hiciera de broma. La verdad es que la mala disposición se vio desde del principio cuando Paty vio que iba a quedar con ella. No le conocía ese lado”, escribieron.