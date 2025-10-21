Valentina Taguado y Patricia Grisales tuvieron un fuerte enfrentamiento en MasterChef Celebrity: “Mandoncita”

En la noche del lunes, 20 de octubre se vivió una fuerte polémica en el set de MasterChef Celebrity 2025, pues se generó un momento incómodo luego de que Valentina Taguado y Patricia Grisales no lograran ponerse de acuerdo en algunas de las características que tendría su platillo.

Según confesó la actriz frente a las cámaras de la producción de cocina, habría sentido que Valentina Taguado estaría teniendo una actitud de superioridad y no estaría de acuerdo con el tono de voz que estaba utilizando, por lo que se sinceró con Nicolás de Zubiría y dejó ver su desacuerdo.

“Ella es bien mandoncita”, dijo.

Sin embargo, con el fin de cumplir con las indicaciones de los chefs, se enfocaron en culminar con los procesos y preparar el total de los 80 platos, los cuales debían ser distribuidos en 40 de sal y 40 de dulce, para los integrantes de producciones como La hija del mariachi, Noticias RCN, Mañana Express y Buen Día, Colombia.

No obstante, por medio de redes sociales se generaron una gran cantidad de comentarios en los que los televidentes estuvieron opinando sobre la situación y compartieron distintos puntos de vista con el objetivo de defender a su participante favorita.

Los fanáticos de Patricia Grisales comentaron:

“Valentina Taguado se creció y ahora manda, regaña, habla mal de los compañeros, qué desilusión de persona...”; “¿Soy la única a la que le estresa Valentina? A mí también me dieron ganas de darle su toque"; “Valentina es la persona menos querida en esta temporada”; “Valentina es muy terca también. Cree que es la única que puede tener la razón en todo” y Valentina fue muy irrespetuosa con Paty. Eso no está bien ¿Quién se cree?“, son algunas de las palabras que se leen.

Por otro lado, hubo muchos que quisieron defender a la locutora Valentina Taguado, pues no estuvieron de acuerdo la forma en la que reaccionó Patricia Grisales: