Prima de Alejandra Villafañe desmintió a Raúl Ocampo.

Tras la muerte de Alejandra Villafañe, Raúl Ocampo, quien fue su pareja, se ha mostrado afectado por la pérdida del amor de su vida, como lo ha mencionado en diversas ocasiones y a través de sus redes sociales suele recordarla constantemente con tiernos momentos que pasaron juntos.

En una reciente entrevista en el pódcast de Juan Pablo Raba: Los hombres sí lloran, el actual participante de MasterChef Celebrity habló sobre su relación con la talentosa actriz y el momento en el que falleció.

Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe | Foto: Tomada de redes sociales

Prima de Alejandra Villafañe se pronunció sobre Raúl Ocampo

Aunque la historia del actor conmovió a miles de personas, sus declaraciones generaron controversia, pues los familiares de Alejandra se han manifestado en sus redes sociales y desmintieron lo mencionado, e incluso pidieron respeto por la memoria de la actriz.

Claudia Villafañe fue la más reciente en pronunciarse por medio de un video publicado en su perfil de Instagram, el cual decidió hacer para contar la verdad y desmentir lo que se había dicho.

En la primera parte, la prima de la también modelo comentó que la grabación fue autorizada por su familia y aseguró que la compañía de Alejandra desde el momento en el que se enteraron del diagnóstico fue su mamá, quien viajó hasta Bogotá para permanecer con ella todo el tiempo.

“Desde su gran amor y dedicación de madre, fue la única persona que estuvo 24/7 al cuidado de Alejandra durante toda su enfermedad”, afirmó.

“La persona que dice haber estado incondicionalmente para mi prima, solamente iba y la visitaba por ratos a la clínica, y en sus hospitalizaciones solo se quedó una noche a dormir con ella, y eso que al principio de la enfermedad, ni siquiera, porque veía a su suegra deteriorándose por el cansancio”, agregó, dando a entender se refería a Raúl, quien en varias entrevistas aseguró que siempre estuvo con su pareja.

Claudia también mencionó que hubo un detalle que molestó a la familia, pues se enteraron de que mientras estaba en el hospital realizó una publicidad para conseguir dinero y así poder pagar la renta de una casa que habían encontrado para mudarse con el actor.

Por otro lado, aseguró que Villafañe sí amó a su pareja hasta el último día, pero también se desilusionó: “Ella misma se dio cuenta de que él no estuvo a la altura de su enfermedad” y que el día de su deceso él estuvo presente porque ella se lo pidió.

“Su historia de vida solo le pertenecía a ella. Historia que solamente contó una vez en una entrevista, por lo cual su hermana, su mamá y nuestra familia no estuvo de acuerdo con la publicación del libro, porque además cuenta cosas que ni siquiera son verdad”, añadió.

Por último, Claudia aseguró que durante estos dos años no se ha contactado con la familia para conocer cómo llevan el dolor y que solo ha llamado por cuestiones de firmas o papeleos, e incluso confesó que Ocampo no sabe dónde están las cenizas de la joven.