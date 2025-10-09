Suscribirse

Raúl Ocampo recordó a su expareja Alejandra Villafañe a casi dos años de su muerte: “Hasta donde estés reina”

La actriz, modelo y reina de belleza falleció el 21 de octubre de 2023, luego de una fuerte batalla contra el cáncer.

Redacción Gente
9 de octubre de 2025, 10:46 p. m.
Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe.
Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe. | Foto: Hérnán Puentes

El participante de Masterchef, Raúl Ocampo, llamó la atención en las últimas horas, no por su participación en reality gastronómico, sino por el emotivo mensaje que envío a su expareja, la modelo y reina de belleza Alejandra Villafañe.

La historia de amor entre Ocampo y Villafañe comenzó hace varios años, cuando coincidieron en un proyecto teatral. Surgió primero una profunda amistad, que con el tiempo se convirtió en un vínculo inseparable, lleno de complicidad y apoyo mutuo.

Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe
Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe se casaron para un video musical. | Foto: fotograma, Te Veo, Juan Antonio, YouTube

Raúl ha relatado en varias entrevistas que fue él quien expresó primero sus sentimientos con sinceridad, sin temor, y que su relación se fortaleció especialmente durante el difícil proceso de enfermedad de Alejandra. En un acto de amor y solidaridad, Raúl incluso se rapó la cabeza como muestra de apoyo durante su tratamiento.

Contexto: Raúl Ocampo movió fibras con sentido momento que vivió por Alejandra Villafañe en ‘MasterChef Celebrity’: “Era el amor de mi vida”

A pocos días de cumplirse dos años de su muerte y con motivo de su cumpleaños, el actor le rindió un sentido homenaje a la modelo a través de una storie en su cuenta de Instagram.

El video en el que se ven juntos sonriendo estuvo acompañado de palabras cargadas de emoción y gratitud por el tiempo que vivieron juntos. “Feliz cumpleaños hasta donde estés reina, el video no será para cuando seamos viejitos, pero es para hoy. Hoy te mando todo mi amor”, se leía en el mensaje.

¿Quién fue Alejandra Villafañe?

La vallecaucana fue operada y se recupera.
La vallecaucana quedó en la memoria de los colombianos. | Foto: Instagram @alejavillafane

Alejandra Villafañe fue una figura destacada en el medio artístico colombiano, conocida por su carisma y talento, además de su compromiso con causas sociales durante su enfermedad. Es recordada por su carrera como actriz y modelo, destacando en producciones como La nieta elegida, La ley del corazón y La Esquina del Diablo.

Su legado ha inspirado a muchos y su recuerdo sigue vivo gracias al cariño de quienes la amaron, como Raúl Ocampo, quien continúa honrándola públicamente y mostrando respeto hacia el camino que ambos recorrieron juntos.

La historia de Raúl y Alejandra destaca por su humanidad, cariño y la capacidad de enfrentar la adversidad con esperanza. Su conexión se volvió un ejemplo de amor en tiempos difíciles, marcando a sus fans y a la opinión pública como un testimonio poderoso en la farándula colombiana.

Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity

El actor ha tenido una participación destacada en MasterChef Celebrity Colombia 2025, donde ha mostrado no solo su talento en la cocina, sino también su carisma y emotividad.

Desde el inicio, se convirtió en uno de los concursantes más comentados por su sentido del humor, empatía y la habilidad para enfrentarse a retos difíciles, como preparar platos poco convencionales.

Contexto: Raúl Ocampo la sacó del estadio con un ceviche y ganó ‘cachete’ de Jorge Rausch: “Está jugando, esto me pone feliz”

Su historia personal, marcada por el duelo tras la pérdida de su pareja Alejandra Villafañe, ha conectado con la audiencia, quien lo admira por su honestidad emocional y fortaleza. Además, ha protagonizado momentos de tensión y un supuesto romance con la comediante Valeria Aguilar, siendo un personaje central tanto dentro como fuera de la cocina, en una temporada llena de emociones y competencia intensa.

