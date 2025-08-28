Raúl Ocampo la sacó del estadio con un ceviche y ganó ‘cachete’ de Jorge Rausch: “Está jugando, esto me pone feliz”

La competencia en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa anoche anoche, y en cada capítulo de los participantes se encargan de cumplir con los retos y llevar al atril preparaciones con el objetivo de deslumbrar a los jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch.

Son diferentes los retos que existen en este formato, y en el episodio del pasado miércoles 27 de agosto, se llevó a cabo el famoso reto de la caja misteriosa.

Raúl Ocampo, participante en 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Instagram: @ocamporao

Para esta prueba, se les informó a los concursantes que trabajarían con inspiración de los cuatro elementos: agua, tierra, aire y fuego. Con esta instrucción, cada uno tuvo el tiempo para realizar una preparación exquisita y cumplir con el reto.

Raúl Ocampo se ganó cachete de Jorge Rauch en MasterChef Celebrity

Todos se pusieron en la tarea de cumplir con esta indicación, pero fue el actor Raúl Ocampo quien sobrepaso la creatividad y logró deslumbrar a los tres jurados con su platillo, llevándose así el gesto insignia de Jorge Rausch como felicitación.

En el momento de pasar al atril, Raúl explicó la inspiración que tuvo en una frase de Bruce Lee para llevar a cabo su preparación sorprendiendo así a los jurados, quienes aseguraron que eso sí era tener concepto de un platillo.

“Es una frase que dice Bruce Lee, en donde dice que hay que ser como el agua, que a veces es calmada, a veces es fuerte. Entonces con la leche de tigre, el blanco lo asumí como la mente en calma y luego, los aceites que son de ají, de cilantro y de remolacha, son los pensamientos que pueden entrar y que pueden ayudarnos. Ya los pensamientos intrusivos se salen a veces de la mente como el plátano”, dijo Raul explicando su plato.

Todos los tres jurados coincidieron en que la preparación era magnifica, pero el que se mostró más maravillado fue Jorge Rausch, quien no dudó en elogiarlo.

“Qué buena pinta tiene, todos los aceites, los colores sobre ese blanco cremoso que flota, sus platanitos chéveres, ¿pero el sabor? esta mejor. Qué rico, qué bien sazonado“, dijo.

De igual forma, el chef bogotano le dijo al actor que recuperó la fuerza en la cocina: “Esta jugando usted. Cuando todos creíamos que de golpe no, mírelo, esto me pone feliz”.

Por otro lado, el chef Nicolás de Zubiría le aseguró que el plato estaba tan rico que podía montar un negocio de ceviches y le iría excelente.