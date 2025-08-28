Suscribirse

Gente

Raúl Ocampo la sacó del estadio con un ceviche y ganó ‘cachete’ de Jorge Rausch: “Está jugando, esto me pone feliz”

El famoso actor descrestó a los tres jurados con su preparación y la narrativa que tenía detrás.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

28 de agosto de 2025, 8:10 p. m.
Raúl Ocampo recibió cachete de Jorge Rausch por deslumbrarlo con un ceviche.
Raúl Ocampo recibió cachete de Jorge Rausch por deslumbrarlo con un ceviche. | Foto: Montaje SEMANA | Canal RCN

La competencia en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa anoche anoche, y en cada capítulo de los participantes se encargan de cumplir con los retos y llevar al atril preparaciones con el objetivo de deslumbrar a los jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch.

Son diferentes los retos que existen en este formato, y en el episodio del pasado miércoles 27 de agosto, se llevó a cabo el famoso reto de la caja misteriosa.

Por esta razón, Raúl Ocampo lleva dos noches sin aparecer en 'MasterChef Celebrity'
Raúl Ocampo, participante en 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Instagram: @ocamporao

Para esta prueba, se les informó a los concursantes que trabajarían con inspiración de los cuatro elementos: agua, tierra, aire y fuego. Con esta instrucción, cada uno tuvo el tiempo para realizar una preparación exquisita y cumplir con el reto.

Contexto: Raúl Ocampo movió fibras con sentido momento que vivió por Alejandra Villafañe en ‘MasterChef Celebrity’: “Era el amor de mi vida”

Raúl Ocampo se ganó cachete de Jorge Rauch en MasterChef Celebrity

Todos se pusieron en la tarea de cumplir con esta indicación, pero fue el actor Raúl Ocampo quien sobrepaso la creatividad y logró deslumbrar a los tres jurados con su platillo, llevándose así el gesto insignia de Jorge Rausch como felicitación.

En el momento de pasar al atril, Raúl explicó la inspiración que tuvo en una frase de Bruce Lee para llevar a cabo su preparación sorprendiendo así a los jurados, quienes aseguraron que eso sí era tener concepto de un platillo.

“Es una frase que dice Bruce Lee, en donde dice que hay que ser como el agua, que a veces es calmada, a veces es fuerte. Entonces con la leche de tigre, el blanco lo asumí como la mente en calma y luego, los aceites que son de ají, de cilantro y de remolacha, son los pensamientos que pueden entrar y que pueden ayudarnos. Ya los pensamientos intrusivos se salen a veces de la mente como el plátano”, dijo Raul explicando su plato.

Todos los tres jurados coincidieron en que la preparación era magnifica, pero el que se mostró más maravillado fue Jorge Rausch, quien no dudó en elogiarlo.

“Qué buena pinta tiene, todos los aceites, los colores sobre ese blanco cremoso que flota, sus platanitos chéveres, ¿pero el sabor? esta mejor. Qué rico, qué bien sazonado“, dijo.

De igual forma, el chef bogotano le dijo al actor que recuperó la fuerza en la cocina: “Esta jugando usted. Cuando todos creíamos que de golpe no, mírelo, esto me pone feliz”.

Contexto: El fuerte comentario que recibió Claudia Bahamón de participante de ‘MasterChef Celebrity’

Por otro lado, el chef Nicolás de Zubiría le aseguró que el plato estaba tan rico que podía montar un negocio de ceviches y le iría excelente.

“Compadre, si todo en la vida se va al carajo, monte una cevichería y la revienta papito porque esto está... pa’ que venda la calle, delicioso”, dijo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Choque entre Petro y Juan Carlos Pinzón por impactante frase: “Colombia no necesita perros que ladren, necesita perros que muerdan”

2. Lotería Powerball del miércoles 27 de agosto: consulte los números ganadores y los premios del último sorteo de EE. UU.

3. Video: así fue el trágico accidente aéreo que dejó un muerto en Polonia

4. Delincuentes armados asaltaron a clientes en el gastrobar El Mono Bandido: la Policía entregó detalles

5. Pulla del Consejo de Estado al Gobierno por el secuestro de 34 militares en Guaviare: “Debilitamiento institucional”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Raúl Ocampo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.