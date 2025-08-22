El fuerte comentario que recibió Claudia Bahamón de participante de ‘MasterChef Celebrity’

El capítulo del 22 de agosto antes de empezar con el reto y como es costumbre Claudia Bahamón habló con los cocineros, en esta ocasión le recordó a Michelle Rouillard que está estrenando pin de inmunidad y le preguntó que tan buena es para liderar.

“Creo que soy buena líder”, respondió la exreina de belleza, y luego añadió, “aunque no siempre”, a lo que Valentina Taguado se río y la presentadora dijo: “¿Cuál es la risa?”.

“Ninguna, la de siempre Clau”, añadió la locutora, quien frente a las cámaras se refirió a lo que su compañera había dicho anteriormente: “No creo que sea tan paciente”, pues en un reto trabajaron juntas y han surgido comentarios que revelan un ambiente tenso.

“Yo creo que Valentina no está muy contenta con que yo tenga pin y ha de decir: ‘De pronto se va a querer desquitar conmigo’, ¿será?”, añadió la actriz, dejando la duda si lo hará.

Valentina Taguado se río con un comentario de su compañera Michelle Rouillard. | Foto: Captura de Instagram @canalrcn / @masterchefcelebrityco

El comentario que recibió Claudia

Después de las respuestas de las dos cocineras, Bahamón se refirió a David Sanín, quien sorprendió con el comentario: “Ya aterrizado, lo que me entró fue el espíritu de donde Jorge”, por lo que intentó imitar la voz del reciente eliminado y le dijo a Claudia: “Usted está vestida como un espagueti”.

“Mentira, pero es Don Jorge. Pero está divino”, agregó el improvisador desde el balcón, intentando explicar después de haber visto la cara de sorpresa de la presentadora mientras se miraba el vestido y quien no dudo en responderle: “Siga así”.

¿De qué trataba el reto?

Carolina Sabino, Patty Grisales, Valeria Aguilar, Luis Fernando Hoyos, Julián Zuluaga, Pichingo, Raúl Ocampo, Nicolás Montero y Ricardo Vesga fueron las celebridades que cocinaron en esta prueba.

Los jurados Nicolás De Zubiría y Belén Alonso se encargaron de probar los platos, pues durante el reto, el chef Jorge Rausch ayudó a los cocineros con las preparaciones, les dio recomendaciones para obtener un arroz perfecto y buenos acompañamientos.

Los participantes aprovecharon para preguntarle todo lo que no sabían, como Valeria, quien constantemente lo llamaba para saber que debía hacer. Así que, en el momento en el que Claudia le preguntó por ella, el chef comentó entre risas: “No para de joder”.