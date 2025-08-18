Quienes estaban compitiendo esta nueva etapa de eliminación en MasterChef Celebrity eran Luis Fernando, Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Nicolás Montero, Julián Zuluaga y Jorge Herrera, quien finalmente se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia este lunes, 18 de agosto.

El reto, según explicaron los chefs, consistía en preparar un plato de sal 100 % libre, con la despensa abierta y un tiempo de 60 minutos, reglas que desde el principio ellos mismos reconocieron que podría jugar a favor o en contra, dependiendo sus ideas.

Por su parte, Jorge Raush, Nicolás de Zubiría y Belén Alfonso indicaron que se eligió un tiempo prudente y recomendaron no improvisar, ir a la fija y con un plato bien cargado. “Aprovechen que no hay cascaritas”.

Aunque esto le generó mucha tranquilidad a los participantes, el gran error que cometió Jorge Herrera fue presentar un plato con trozos de papa cruda, según explicaron los chefs. Por eso él, junto a Julián, estuvieron en la cuerda floja luego de pasar al atril con los platos más deficientes del reto.

“Don Jorge que gusto y honor tener aquí al papá de Betty... Tiene un humor elegante, pulido, es una persona espectacular”, comentó Nicolás Zubiría destacando su talento como actor, además de su participación en el concurso.

Ante sus palabras, sus colegas y demás cocineros no tardaron en aplaudir y destacar su larga trayectoria en el mundo de la actuación.

“Te conozco de ver Betty, la fea en México hace muchos años. Cuando me dijeron que ibas a estar aquí me emocioné muchísimo”, confesó Belén.

La chef también reconoció que Jorge Herrera casi siempre generó un efecto sorpresa entre ellos, los jurados, cuando pasada al atril con platos impecables que dejaron ver su esfuerzo, creatividad y estudio. “Te quiero mucho”, concluyó la experta en cocina con la voz entrecortada.

Por su parte, Jorge Rausch agregó que “además de ser un actor consagrado, es una persona increíble... De verdad que yo quiero ser así a su edad, no cambié, ¡qué vitalidad! Mis respetos”.

Carolina Sabino y Jorge Herrera, de 'MasterChef Celebrity' | Foto: Montaje SEMANA | Instagram Canal RCN

Entre tanto, Claudia Bahamón comento que se podía ir “con el corazón hinchado de orgullo porque lo que hiciste en esta cocina deja una huella imborrable a los colombianos”.

Mientras todo esto sucedía, David Sanín no pudo contener su llanto, pues aseguró que vio a Jorge Herrera como un papá con el que logró conectar, aprender a entender y crear platos increíbles.

“Despedimos a un hombre sabio... Muchísimas gracias Jorgito por haberte animado a estar aquí con nosotros y recuerda que me dijiste que ibas a seguir cocinando por cien años más”, concluyó Bahamón.