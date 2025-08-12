En el capítulo de este martes, 12 de agosto, el programa de cocina MasterChef Celebrity sigue sorprendiendo a los cocineros y en esta oportunidad estuvieron dos invitados, quienes les dieron consejos a las celebridades sobre la proteína que debían preparar.

Dos hermanos colombianos que decidieron compartir su experiencia culinaria a través de sus redes sociales para que las personas aprendan a cocinar y se puedan guiar de las recetas que suben a su perfil de Instagram, donde tienen más de 600 seguidores.

Se trata de Sergio y Pablo Mejía, más conocidos como The Kitchen Brothers, cocineros profesionales, en busca de que “Colombia aprenda a cocinar para que las familias y amigos se reúnan en la mesa y hagan más que solo comer”.

A través de sus historias habían confirmado que estarían en unas de las cocinas más importantes e invitaron a los usuarios a ver el capítulo, mencionando que “el reto estaría muy bueno”.

Cuando los hermanos llegaron a la competencia, las celebridades se sorprendieron, pues la mayoría de ellos los conocían y resaltaron el talento que tienen Sergio y Pablo, entre ellos Raúl Ocampo: “Los sigo en redes sociales, me parece que son unos ‘cracks’”.

Luego de que Claudia Bahamón los presentara y ellos saludaran, el primer consejo por parte de Pablo fue: “De las proteínas, el cerdo es el más versátil de todos, o sea, uno puede irse por muchos caminos y llegar a buenas preparaciones”.

“La saltería y haría como unos huesitos de la costilla y para el solomito medio acevichado sin que sea crudo, con limón, cebolla, entre otras cosas”, añadió Sergio, refiriéndose a los otros cortes que se encontraban en la mesa.

Sin embargo, aunque se pensaba que los hermanos estarían para probar y dar sus opiniones, solo dieron algunos tips y cuáles podían ser los acompañantes o los productos con los que mejor combinarían, y luego se retiraron de la cocina.

¿Cuáles celebridades se llevaron el pin de inmunidad?

Las celebridades David Sanín, Jorge Herrera, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Patty Grisales, Pichingo, Luis Fernando Hoyos, Julían Zuluaga tenían que cocinar cerdo por parejas, sorprender a los jurados y ganarse el pin de inmunidad para poder subir al balcón.

En este capítulo, no estuvo Belén y los chefs colombianos Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch fueron los encargados de escoger los dos cocineros con el mejor plato y se salvarán de ir a reto de eliminación.