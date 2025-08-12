Valentina Taguado se reencontró con su ex; hizo inesperada revelación y generó comentarios

En la séptima temporada de MasterChef Celebrity, la locutora y creadora de contenido, Valentina Taguado, ha sido una de las participantes que más ha llamado la atención de los televidentes, pues pese a que no tenía alto conocimiento gastronómico a la hora del entrar al programa del Canal RCN, se ha enfocado en estudiar y aprender nuevas técnicas para sorprender al jurado.

En varias ocasiones, su trabajo ha sido aplaudido por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, pues llega preparada a cada uno de los retos y de hecho, en varias ocasiones se ha encargado de ayudarle a sus compañeros desde el balcón.

Esto ha generado que miles de personas se muestren atentas a sus redes sociales y estén pendientes a cada una de sus actualizaciones, con el fin de conocer detalles de su vida por fuera de la cocina.

La mujer suele publicar una gran cantidad de contenido, especialmente en su cuenta de Instagram, lugar en el que diariamente comparte sus rutinas y gustos con más de 1.3 millones de admiradores.

Fue por medio de esta plataforma que, la actual participante de MasterChef Celebrity compartió una fotografía en los camerinos del Movistar Arena, lugar en el que acompañó a Gera, su expareja, pues fue uno de los artistas invitados en el concierto de Nanpa Básico en la ciudad de Bogotá.

“El amor es la amistad de por vida”, escribió Valentina como descripción a la fotografía en la que posan juntos frente a uno de los espejos del backstage.

La participante de MasterChef Celebrity emocionó al publicar una fotografía junto a su expareja. | Foto: Instagram @valentinataguado

Esto generó emoción en los más fieles seguidores de la presentadora, pues aunque su relación terminó hace varios, muchos admiran la conexión que llegaron a tener en su momento.

¿Quién reemplazó a Valentina Taguado en ‘Los Impresentables’ de Los 40?

Luego de haber salido de la cabina con el fin de prender los fogones de MasterChef Celebrity, los oyentes de Los 40 se mostraron preocupados por la figura que iba a tomar su lugar, pues muchos aseguran haber conectado con el programa gracias a la personalidad extrovertida y fresca de Valentina y sus dos compañeros, Pipe Flórez y Roberto Cardona.

Aunque muchos pensaron que regresaría tras terminar las grabaciones del programa de cocina, la mujer confirmó por medio de sus cunetas que logró llegar un acuerdo con los dueños del programa, por lo que estará en búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

“Ya tenemos nuestra nueva integrante, muchos la han conocido porque han visto parte de su stand up comedy, otros la vieron en Pandillas, Guerra y Paz, fue mariachi, muchos la ha visto en serenatas. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a Lu Da Silva, es la nueva integrante de Los Impresentables y hace parte de esta nueva temporada", fue la bienvenida que le dieron a la mujer en medio de una de las recientes transmisiones.