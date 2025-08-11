Suscribirse

Claudia Bahamón dejó en evidencia nostálgica reacción por muerte de Miguel Uribe Turbay: “Vuela a los brazos de tu madre”

La presentadora envió un contundente mensaje ante este hecho que se dio por el “odio y la violencia”.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 1:35 p. m.
Claudia Bahamón tuvo nostálgica reacción por la confirmación de la muerte de Miguel Uribe Turbay.
| Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @claudiabahamon - Foto: Guillermo Torres's / SEMANA

En la mañana de este lunes 11 de agosto se confirmó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego de batallar con todas sus fuerzas por más de 60 días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El fallecimiento, según se dio a conocer sucedió a la 1:56 a. m., aunque fue confirmada por su esposa María Claudia Tarazona sobre las 6:00 a. m. en sus redes sociales.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti [...] Nuestro amor trasciende este plano físico [...] Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, escribió María Claudia.

La partida del senador, que se dio luego de tener un revés en su salud pese a la evolución y sufrir una “hemorragia en el sistema nervioso central”, según se informó en uno de los últimos partes médicos de la entidad de salud, dejó un vacío muy grande en el país y causó un sinfín de reacciones, entre ellas, la de la presentadora Claudia Bahamón.

Contexto: 🔴 En vivo | Murió Miguel Uribe Turbay: habla la vicepresidenta Francia Márquez tras el fallecimiento del senador del Centro Democrático

Claudia Bahamón dejó mensaje en reacción a la muerte de Miguel Uribe Turbay

La reconocida presentadora, que en este momento se destaca por su trabajo en 'masterChef Celebrity’ se pronunció a través de las historias de Instagram en su cuenta oficial y de una manera muy nostálgica reaccionó al fallecimiento del senador.

En primera instancia, Claudia mencionó que Miguel Uribe ya podía ir a un reencuentro con su madre, quien también falleció producto de la violencia en el país.

“Vuela a los brazos de tu madre. Miguel y Diana”, fue lo primero que escribió Bahamón.

Claudia Bahamón reaccionó a la muerte de Miguel Uribe Turbay.
| Foto: Instagram: @claudiabahamon

De igual forma, la presentadora se encargó de demostrar el dolor que esta noticia provoca hoy en todos los colombianos, ya que esto se dio producto de un atentado ocurrido el pasado 7 de junio, hecho que recordó la violencia que sufría Colombia hace años.

“Duele el alma la muerte de Miguel. Manos que siembran miedo y muerte, violencia y odio arrebataron su vida”, añadió.

Contexto: De qué murió Miguel Uribe Turbay: Fundación Santa Fe se pronuncia tras el fallecimiento del senador

Además, Claudia Bahamón se encargó de en pocas palabras enviar un mensaje a toda la ciudadanía, sobre todo aquellas personas que convierten sus ideales (sobre todo políticos) en actos erróneos que pueden cobrar la vida de una persona que piensa diferente.

“Que su partida nos recuerde que ningún ideal vale más que la vida”, concluyó Claudia Bahamón, quien en este momento se une en dolor a María Claudia Tarazona, María Carolina Hoyos, y toda la familia del senador que hoy abandonó esta tierra.

