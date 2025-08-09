Suscribirse

Parte médico de Miguel Uribe Turbay: la Fundación Santa Fe revela que su estado se revirtió a una condición crítica

La institución médica explicó las razones por las que su condición se deterioró en las últimas horas.

Redacción Nación
9 de agosto de 2025, 5:29 p. m.
A Miguel Uribe Turbay le dispararon en la cabeza y en la pierna durante un mitin político en el barrio Modelia, en Bogotá.
Nuevo parte médico de Miguel Uribe Turbay por parte de la Fundación Santa Fe. | Foto: Suministradas a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios.

Las noticias para el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no son alentadoras, luego de que se conociera un nuevo parte médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

La institución informó que la condición clínica del paciente volvió a ser “crítica”, debido a una “hemorragia en el sistema nervioso central” que se presentó en las últimas horas.

Contexto: María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, envió conmovedor mensaje tras dos meses del atentado: “Se me desgarra el alma”

Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, señaló el centro médico, al tiempo que reiteró que su condición es “crítica” y su pronóstico “reservado”.

“En este contexto, el señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente”, manifestó la Fundación Santa Fe en el comunicado.

El centro médico reiteró que el precandidato presidencial del Centro Democrático continuará “en manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos”.

El último parte médico emitido por la Fundación Santa Fe, el pasado 14 de julio, llenó de positivismo al país al explicar que el paciente mostraba “una respuesta clínica favorable y estable”.

Allí se indicaba que, gracias a esta condición que se evidenció en imágenes diagnósticas y en las respuestas a las intervenciones quirúrgicas y médicas, se iniciaba el “protocolo de neurorehabilitación”.

Sin embargo, se continuaba con el manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanece con soporte ventilatorio mecánico y bajo sedación, al igual que con monitoreo hemodinámico y neurológico.

Contexto: Esposa de Miguel Uribe Turbay debe asignar abogado en el proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado

El pasado 7 de agosto se cumplieron dos meses después del atentado contra el líder político, que fue atacado mientras adelantaba campaña en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, de la localidad de Fontibón.

Su esposa, María Claudia Tarazona, quien en los últimos 20 días es la que se ha encargado de entregar detalles de la salud de Uribe Turbay, le dedicó unas sentidas palabras en medio del dolor.

Miguel Uribe Turbay fue víctima de una atentado el pasado 7 de junio.
Miguel Uribe Turbay fue víctima de una atentado el pasado 7 de junio. | Foto: Getty Images

“Ya han pasado dos meses. Gracias, Dios, ayúdame más. Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mí; permíteselo, Dios”, escribió, acompañando el mensaje con una fotografía.

La publicación refleja la esperanza y la fortaleza con la que la familia enfrenta este difícil momento, mientras continúan a la espera de avances positivos en el estado de salud del congresista.

Contexto: Advierten desde el Centro Democrático lo que viene con Miguel Uribe de cara a las presidenciales de 2026: “Nos han pedido”

Su hermana, María Carolina Hoyos, también había revelado recientemente que la recuperación de Uribe Turbay evolucionaba de manera satisfactoria, gracias al acompañamiento de un equipo médico especializado.

