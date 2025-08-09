Parte médico de Miguel Uribe Turbay: la Fundación Santa Fe revela que su estado se revirtió a una condición crítica

Las noticias para el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no son alentadoras, luego de que se conociera un nuevo parte médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

La institución informó que la condición clínica del paciente volvió a ser “crítica”, debido a una “hemorragia en el sistema nervioso central” que se presentó en las últimas horas.

“Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, señaló el centro médico, al tiempo que reiteró que su condición es “crítica” y su pronóstico “reservado”.

“En este contexto, el señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente”, manifestó la Fundación Santa Fe en el comunicado.

El centro médico reiteró que el precandidato presidencial del Centro Democrático continuará “en manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos”.

pic.twitter.com/MOIDNuIi9v — Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) August 9, 2025

El último parte médico emitido por la Fundación Santa Fe, el pasado 14 de julio, llenó de positivismo al país al explicar que el paciente mostraba “una respuesta clínica favorable y estable”.

Allí se indicaba que, gracias a esta condición que se evidenció en imágenes diagnósticas y en las respuestas a las intervenciones quirúrgicas y médicas, se iniciaba el “protocolo de neurorehabilitación”.

Sin embargo, se continuaba con el manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanece con soporte ventilatorio mecánico y bajo sedación, al igual que con monitoreo hemodinámico y neurológico.

El pasado 7 de agosto se cumplieron dos meses después del atentado contra el líder político, que fue atacado mientras adelantaba campaña en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, de la localidad de Fontibón.

Su esposa, María Claudia Tarazona, quien en los últimos 20 días es la que se ha encargado de entregar detalles de la salud de Uribe Turbay, le dedicó unas sentidas palabras en medio del dolor.

Miguel Uribe Turbay fue víctima de una atentado el pasado 7 de junio. | Foto: Getty Images

“Ya han pasado dos meses. Gracias, Dios, ayúdame más. Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mí; permíteselo, Dios”, escribió, acompañando el mensaje con una fotografía.

La publicación refleja la esperanza y la fortaleza con la que la familia enfrenta este difícil momento, mientras continúan a la espera de avances positivos en el estado de salud del congresista.