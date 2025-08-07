María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, envió conmovedor mensaje tras dos meses del atentado: “Se me desgarra el alma”

Este 7 de agosto se cumplen dos meses del atentado del que fue víctima el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien recibió varios impactos de bala y permanece bajo estrictos cuidados médicos, sometido a diversos procedimientos de parte de un equipo especializado que lidera su proceso de recuperación.

Desde el momento del ataque, su esposa, María Claudia Tarazona, ha estado a su lado, acompañándolo de manera permanente junto con sus hijos, familiares, amigos y personas cercanas. A través de su cuenta de Instagram, la mujer ha compartido mensajes de aliento dirigidos a su pareja, el más reciente publicado en la mañana de este jueves.

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, pidió oración por el precandidato tras el atentado que sufrió. | Foto: Instagram @mariaclaudiat

“Ya han pasado dos meses. Gracias, Dios, ayúdame más. Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mí; permíteselo, Dios”, escribió, acompañando el mensaje con una fotografía.

La publicación refleja la esperanza y la fortaleza con la que la familia enfrenta este difícil momento, mientras continúan a la espera de avances positivos en el estado de salud del congresista.

Como era de esperarse, la publicación generó múltiples reacciones, ya que la tragedia de la que fue víctima el senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio conmovió al país.

Seguidores y ciudadanos expresaron su solidaridad con la familia, enviando mensajes de aliento tanto a María Claudia Tarazona como al dirigente político, quien en los últimos días ha sido sometido a varios procedimientos médicos. Uno de ellos fue anunciado el pasado 2 de agosto, aunque no se revelaron mayores detalles sobre la naturaleza de la intervención.

Además, en declaraciones entregadas a Caracol Radio, su hermana, María Carolina Hoyos, reveló que la recuperación de Uribe ha evolucionado de manera satisfactoria, gracias al acompañamiento de un equipo médico especializado. Según indicó, el último informe entregado por la Fundación Santa Fe señala que el hombre ya entró en etapa de “rehabilitación”.

María Carolina Hoyos, hermana del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. | Foto: Foto de Luis ACOSTA/AFP

No obstante, Hoyos aclaró que desconoce con precisión en qué consiste dicha fase y cuánto tiempo podría prolongarse su permanencia en la clínica.

Durante su intervención, también aseguró que, como familia, se han mantenido unidos en oración, pidiendo por un “milagro” que le permita al precandidato regresar a su hogar.

“Es un milagro, en realidad, esto es un milagro; podemos ver el milagro. Ahora necesitamos no bajar la guardia en oración para poder concluir este milagro”, expresó.