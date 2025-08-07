Suscribirse

Gente

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, envió conmovedor mensaje tras dos meses del atentado: “Se me desgarra el alma”

A través de Instagram, la mujer expresó su sentir al cumplirse dos meses de la tragedia.

Redacción Gente
7 de agosto de 2025, 2:18 p. m.
Miguel Uribe Turbay fue víctima de una atentado el pasado 7 de junio.
Miguel Uribe Turbay fue víctima de una atentado el pasado 7 de junio. | Foto: Getty Images

Este 7 de agosto se cumplen dos meses del atentado del que fue víctima el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien recibió varios impactos de bala y permanece bajo estrictos cuidados médicos, sometido a diversos procedimientos de parte de un equipo especializado que lidera su proceso de recuperación.

Desde el momento del ataque, su esposa, María Claudia Tarazona, ha estado a su lado, acompañándolo de manera permanente junto con sus hijos, familiares, amigos y personas cercanas. A través de su cuenta de Instagram, la mujer ha compartido mensajes de aliento dirigidos a su pareja, el más reciente publicado en la mañana de este jueves.

Durante la cirugía del senador, su esposa publicó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram.
María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, pidió oración por el precandidato tras el atentado que sufrió. | Foto: Instagram @mariaclaudiat

“Ya han pasado dos meses. Gracias, Dios, ayúdame más. Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mí; permíteselo, Dios”, escribió, acompañando el mensaje con una fotografía.

La publicación refleja la esperanza y la fortaleza con la que la familia enfrenta este difícil momento, mientras continúan a la espera de avances positivos en el estado de salud del congresista.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. �� EN VIVO | Así avanzan las manifestaciones en Colombia a favor de Álvaro Uribe: multitudinaria movilización en Bucaramanga
3. Gustavo Petro cuestiona que los colegios enseñen inglés como segundo idioma. Sugiere el aprendizaje de lenguas indígenas

Como era de esperarse, la publicación generó múltiples reacciones, ya que la tragedia de la que fue víctima el senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio conmovió al país.

Seguidores y ciudadanos expresaron su solidaridad con la familia, enviando mensajes de aliento tanto a María Claudia Tarazona como al dirigente político, quien en los últimos días ha sido sometido a varios procedimientos médicos. Uno de ellos fue anunciado el pasado 2 de agosto, aunque no se revelaron mayores detalles sobre la naturaleza de la intervención.

Contexto: Hermana de Miguel Uribe Turbay hizo sentida publicación tras nuevas noticias sobre salud del senador: “Cúbrelo con tu manto”

Además, en declaraciones entregadas a Caracol Radio, su hermana, María Carolina Hoyos, reveló que la recuperación de Uribe ha evolucionado de manera satisfactoria, gracias al acompañamiento de un equipo médico especializado. Según indicó, el último informe entregado por la Fundación Santa Fe señala que el hombre ya entró en etapa de “rehabilitación”.

María Carolina Hoyos, hermana del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asistiendo a una misa por su salud, en Bogotá, el 21 de junio de 2025
María Carolina Hoyos, hermana del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. | Foto: Foto de Luis ACOSTA/AFP

No obstante, Hoyos aclaró que desconoce con precisión en qué consiste dicha fase y cuánto tiempo podría prolongarse su permanencia en la clínica.

Durante su intervención, también aseguró que, como familia, se han mantenido unidos en oración, pidiendo por un “milagro” que le permita al precandidato regresar a su hogar.

“Es un milagro, en realidad, esto es un milagro; podemos ver el milagro. Ahora necesitamos no bajar la guardia en oración para poder concluir este milagro”, expresó.

La situación médica del senador sigue siendo motivo de atención pública. Se espera que en los próximos días se conozcan nuevos reportes médicos que permitan establecer con mayor claridad su evolución clínica.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Egan Bernal lucha y da pelea en la Vuelta a Burgos: clasificación general tras la etapa 3

2. Terror en el Movistar Arena: videos muestran los instantes de pánico que se vivieron por los desmanes en concierto de Damas Gratis

3. María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, envió conmovedor mensaje tras dos meses del atentado: “Se me desgarra el alma”

4. Temblor hoy en Colombia: sismos sacuden varias regiones del país en la mañana de este jueves, 7 de agosto

5. Fifa emitió pronunciamiento de Luis Díaz: nadie se lo esperaba y dan sorpresa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María Claudia TarazonaMiguel Uribe Turbayatentado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.