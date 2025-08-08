Nación

Esposa de Miguel Uribe Turbay debe asignar abogado en el proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado

La Sección Quinta le dio cinco días a María Claudia Tarazona para que presente al abogado que los defenderá en ese proceso, a pesar del delicado estado de salud del congresista.

9 de agosto de 2025, 1:25 a. m.