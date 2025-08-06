Política
🔴 EN VIVO: Así serán las manifestaciones este jueves, 7 de agosto, en Colombia a favor de Álvaro Uribe, “Marcha por la libertad y la democracia”
Cientos de colombianos saldrán a las calles este jueves para respaldar al expresidente, luego de ser condenado a 12 años de prisión. SEMANA le cuenta el minuto a minuto de la jornada.
Actualizaciones
"Marcha por la libertad y la democracia"
"Cobardes"
"Unidos por Uribe"
"Uribe no está solo"
El Centro Democrático y sectores cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez convocaron para este jueves 7 de agosto, una jornada de manifestaciones para apoyarlo en las calles del país y del extranjero.
Estas manifestaciones se dan luego de la condena de 12 años por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en primera instancia.
“Marcha por la libertad y la democracia”
La convocatoria fue anunciada por el partido Centro Democrático, que hizo un llamado a movilizarse en todo el país para “defender la democracia y las libertades” y respaldar a quien consideran “un líder inocente que salvó a Colombia”.
“Cobardes”
El congresista Hernán Cadavid, dio a conocer una denuncia:
“El gobierno ahora se dedicó a perseguir empresarios por invitar a la marcha. Mientras ellos abusiva e ilegalmente declaran “día cívico”; engañan adultos mayores y utilizan bases de datos de víctimas para sacarlos a protestar. ¿Se le olvidó esta Antonio Sanguino?, cobardes", dijo.
Mientras ellos abusiva e ilegalmente declaran “día cívico”; engañan adultos mayores y utilizan bases de datos de victimas para sacarlos a protestar
“Unidos por Uribe”
La abogada Ani Abello invitó a los barranquilleros a salir a marchar por Uribe.
“La Unión de Empresarios por el Atlántico se une e invita a la gran marcha por Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla. Unidos por Uribe, unidos por la Democracia”, dijo.
📍Parque Washington
“Uribe no está solo”
José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara por Bogotá, publicó en su cuenta de X un mensaje de apoyo ad portas de la marcha del 7 de agosto a favor de Uribe.
“El Presidente Uribe no está solo. Su nombre es imborrable. Mañana salimos a defender su legado y su inocencia. Mientras Petro destruye a Colombia, nosotros alzamos la voz por la verdad y la justicia”, dijo Uscátegui.
Puntos de concentración
La manifestación, denominada por sus promotores como por la libertad y la democracia, tendrá lugar en diferentes rincones del territorio nacional y el extranjero, de la siguiente manera:
- Apartadó, a las 10:00 a. m., en el Parque La Martina.
- Arauca, a las 9:00 a. m., en la Catedral del parque principal.
- Armenia, a las 10:00 a. m., desde el Parque los Fundadores.
- Barranquilla, a las 10:00 a. m., en el Parque Washington.
- Bogotá, a las 10:00 a. m., desde el Parque Nacional.
- Bucaramanga, a las 9:00 a. m., desde la carrera 27 con calle 57.
- Cajicá, a las 9:00 a. m., desde el centro comercial Fontanar.
- Cali, a las 10:00 a. m., desde el Parque Panamericano.
- Cartagena, a las 9:00 a. m., desde el Parque de los Coches.
- Cúcuta, a las 9:00 a. m., desde la Plazoleta Centro.
- Florencia, a las 9:00 a. m., desde el estadio Alberto Buitrago Caquetá.
- Ibagué, a las 9:00 a. m., desde la calle 37 con carrera 5.
- Leticia, a las 8:00 a. m., eucaristía en la parroquia del barrio Porvenir.
- Leticia, a las 10:00 a. m., en la calle 8 con carrera 7.
- Manizales, a las 10:00 a. m., desde el CAI del Cable.
- Medellín, a las 9:00 a. m., desde la avenida Oriental con la Playa.
- Mocoa, a las 9:00 a. m., desde el Parque General Santander.
- Montería, a las 9:00 a. m., desde el Parque María Varilla.
- Neiva, a las 9:00 a. m., desde el centro de convenciones José Eustasio Rivera.
- Ocaña, a las 9:00 a. m., desde el Parque San Francisco.
- Pasto, a las 9:00 a. m., desde el hotel Morasurco.
- Pereira, a las 9:00 a. m., desde Parque Olaya Herrera.
- Pitalito, a las 10:00 a. m., desde el Palacio de Justicia.
- Popayán, a las 10:00 a. m., desde el Parque Caldas.
- Riohacha, a las 9:00 a. m., desde el Parque de la India.
- Santa Marta, a las 8:00 a. m., en el Parque Bolívar.
- Sincelejo, a las 9:00 a. m., desde el Parque Santander.
- Tunja, a las 10:00 a. m., en el centro comercial la Sexta.
- Valledupar, a las 8:00 a. m., desde la Plazoleta de las Banderas de la Gobernación del Cesar.
- Villavicencio, a las 9:00 a. m., desde el centro comercial Viva.
- Yopal, a las 9:00 a. m., desde el parque La Herradura.
En el extranjero:
- Miami, a las 10:30 a. m., en la Plaza Colombia.
- Houston, a las 6:00 p. m., en el centro comercial The Galleria. Esquinas de Westheimer y Post Oak.
- Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia, a las 9:00 a. m., en las plazas principales.
- Toronto, a las 11:00 a. m., frente al consulado de Colombia.