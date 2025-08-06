Suscribirse

🔴 EN VIVO: Así serán las manifestaciones este jueves, 7 de agosto, en Colombia a favor de Álvaro Uribe, “Marcha por la libertad y la democracia”

Cientos de colombianos saldrán a las calles este jueves para respaldar al expresidente, luego de ser condenado a 12 años de prisión. SEMANA le cuenta el minuto a minuto de la jornada.

Redacción Semana
7 de agosto de 2025, 1:56 a. m.
Juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez
Manifestaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez este 7 de agosto en Colombia. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Actualizaciones

El Centro Democrático y sectores cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez convocaron para este jueves 7 de agosto, una jornada de manifestaciones para apoyarlo en las calles del país y del extranjero.

Estas manifestaciones se dan luego de la condena de 12 años por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en primera instancia.

Contexto: Marchas este jueves 7 de agosto en Bogotá en apoyo a Álvaro Uribe: consulte los horarios y puntos de concentración

Siga el transcurso de la jornada en SEMANA:

“Marcha por la libertad y la democracia”

La convocatoria fue anunciada por el partido Centro Democrático, que hizo un llamado a movilizarse en todo el país para “defender la democracia y las libertades” y respaldar a quien consideran “un líder inocente que salvó a Colombia”.

“Cobardes”

El congresista Hernán Cadavid, dio a conocer una denuncia:

“El gobierno ahora se dedicó a perseguir empresarios por invitar a la marcha. Mientras ellos abusiva e ilegalmente declaran “día cívico”; engañan adultos mayores y utilizan bases de datos de víctimas para sacarlos a protestar. ¿Se le olvidó esta Antonio Sanguino?, cobardes", dijo.

“Unidos por Uribe”

La abogada Ani Abello invitó a los barranquilleros a salir a marchar por Uribe.

“La Unión de Empresarios por el Atlántico se une e invita a la gran marcha por Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla. Unidos por Uribe, unidos por la Democracia”, dijo.

“Uribe no está solo”

José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara por Bogotá, publicó en su cuenta de X un mensaje de apoyo ad portas de la marcha del 7 de agosto a favor de Uribe.

El Presidente Uribe no está solo. Su nombre es imborrable. Mañana salimos a defender su legado y su inocencia. Mientras Petro destruye a Colombia, nosotros alzamos la voz por la verdad y la justicia”, dijo Uscátegui.

Puntos de concentración

La manifestación, denominada por sus promotores como por la libertad y la democracia, tendrá lugar en diferentes rincones del territorio nacional y el extranjero, de la siguiente manera:

  • Apartadó, a las 10:00 a. m., en el Parque La Martina.
  • Arauca, a las 9:00 a. m., en la Catedral del parque principal.
  • Armenia, a las 10:00 a. m., desde el Parque los Fundadores.
  • Barranquilla, a las 10:00 a. m., en el Parque Washington.
  • Bogotá, a las 10:00 a. m., desde el Parque Nacional.
  • Bucaramanga, a las 9:00 a. m., desde la carrera 27 con calle 57.
  • Cajicá, a las 9:00 a. m., desde el centro comercial Fontanar.
Contexto: Expresidente Álvaro Uribe publica un video “formalizado ya como preso”. Lanza advertencia sobre el “neocomunismo” en 2026
  • Cali, a las 10:00 a. m., desde el Parque Panamericano.
  • Cartagena, a las 9:00 a. m., desde el Parque de los Coches.
  • Cúcuta, a las 9:00 a. m., desde la Plazoleta Centro.
  • Florencia, a las 9:00 a. m., desde el estadio Alberto Buitrago Caquetá.
  • Ibagué, a las 9:00 a. m., desde la calle 37 con carrera 5.
  • Leticia, a las 8:00 a. m., eucaristía en la parroquia del barrio Porvenir.
  • Leticia, a las 10:00 a. m., en la calle 8 con carrera 7.
  • Manizales, a las 10:00 a. m., desde el CAI del Cable.
  • Medellín, a las 9:00 a. m., desde la avenida Oriental con la Playa.
  • Mocoa, a las 9:00 a. m., desde el Parque General Santander.
  • Montería, a las 9:00 a. m., desde el Parque María Varilla.
  • Neiva, a las 9:00 a. m., desde el centro de convenciones José Eustasio Rivera.
  • Ocaña, a las 9:00 a. m., desde el Parque San Francisco.
  • Pasto, a las 9:00 a. m., desde el hotel Morasurco.
  • Pereira, a las 9:00 a. m., desde Parque Olaya Herrera.
  • Pitalito, a las 10:00 a. m., desde el Palacio de Justicia.
  • Popayán, a las 10:00 a. m., desde el Parque Caldas.
  • Riohacha, a las 9:00 a. m., desde el Parque de la India.
  • Santa Marta, a las 8:00 a. m., en el Parque Bolívar.
Álvaro Uribe Velez
Expresidente Álvaro Uribe. | Foto: Centro Democrático
  • Sincelejo, a las 9:00 a. m., desde el Parque Santander.
  • Tunja, a las 10:00 a. m., en el centro comercial la Sexta.
  • Valledupar, a las 8:00 a. m., desde la Plazoleta de las Banderas de la Gobernación del Cesar.
  • Villavicencio, a las 9:00 a. m., desde el centro comercial Viva.
  • Yopal, a las 9:00 a. m., desde el parque La Herradura.

En el extranjero:

  • Miami, a las 10:30 a. m., en la Plaza Colombia.
  • Houston, a las 6:00 p. m., en el centro comercial The Galleria. Esquinas de Westheimer y Post Oak.
  • Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia, a las 9:00 a. m., en las plazas principales.
  • Toronto, a las 11:00 a. m., frente al consulado de Colombia.

