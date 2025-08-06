Política

🔴 EN VIVO: Así serán las manifestaciones este jueves, 7 de agosto, en Colombia a favor de Álvaro Uribe, “Marcha por la libertad y la democracia”

Cientos de colombianos saldrán a las calles este jueves para respaldar al expresidente, luego de ser condenado a 12 años de prisión. SEMANA le cuenta el minuto a minuto de la jornada.

7 de agosto de 2025, 1:56 a. m.