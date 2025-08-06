Marchas este jueves 7 de agosto en Bogotá en apoyo a Álvaro Uribe: consulte los horarios y puntos de concentración

Este jueves, 7 de agosto, día en que Colombia conmemora la Batalla de Boyacá, se llevará a cabo una marcha en Bogotá en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La convocatoria fue anunciada por el Partido Centro Democrático, que hizo un llamado a movilizarse en todo el país para “defender la democracia y las libertades” y respaldar a quien consideran “un líder inocente que salvó a Colombia”.

En la capital del país, la movilización comenzará a las 10 de la mañana en el Parque Nacional y avanzará por la carrera séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar, donde se espera una concentración principal con discursos y actividades simbólicas.

En un comunicado, el Centro Democrático señaló que la convocatoria surge por lo que denominan un momento de “injusticia” frente a los procesos judiciales que enfrenta el expresidente.

Según el texto, se busca enviar un mensaje de respaldo ciudadano a Uribe Vélez y de rechazo a lo que consideran “la noche oscura” que atraviesa el país.

“Marcharemos por Álvaro Uribe Vélez, por la democracia y las libertades en Colombia. También para decirle al país que ya falta poco: estamos a poco más de un año de poner fin a la noche oscura”, se lee en el comunicado.

La marcha no solo tendrá lugar en Bogotá. Según la agenda publicada, habrá concentraciones en diferentes ciudades del país como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta y Villavicencio, así como en el exterior como Miami, Houston, Toronto y varias capitales europeas donde residen comunidades colombianas.

Por nuestra democracia...por nuestras libertades.

Nos vemos en las calles de Colombia este 7 de agosto. #UribeInocente pic.twitter.com/raNEuHPo5w — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 5, 2025

En cada ciudad se definieron puntos de encuentro específicos: en Medellín, por ejemplo, será en la avenida Oriental con La Playa; en Cali, en el Parque Panamericano, y en Barranquilla, en el Parque Washington, entre otros.