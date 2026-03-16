El 8 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer y, en el marco de esta fecha, cada año se realizan marchas y concentraciones en la capital del país. Sin embargo, en 2026 estas jornadas no se llevaron a cabo debido a la coincidencia con las elecciones legislativas programadas para esa misma fecha.

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Ante esta coyuntura, la Secretaría Distrital de la Mujer y distintas alcaldías locales organizaron una agenda que busca conmemorar la fecha que no solo se celebra el 8 de marzo, sino todo el tercer mes del año. A continuación, los eventos y las concentraciones programadas.

Marchas en Bogotá para esta semana. Foto: Composición SEMANA | Juan Diego Mercado Semana / AP

Tunjuelito

Fecha: 20 de marzo de 2026

Lugar: CEFE Tunal

Hora: 2:00 p. m.

Actividad: 8M en Escena: Memoria, Cuerpo y Resistencia. Se realizarán dos muestras artísticas: una obra de teatro y una muestra de danzas.

Antonio Nariño

Fecha: 20 de marzo de 2026

Lugar: Teatro Villa Mayor

Hora: 9:30 a.m.

Actividad: De sufragistas a lideresas; decidiendo el futuro 70 años después. Cine foro: Estimados señores, y un stand-up comedy mediante el cual se reflexionará sobre el lugar de la mujer en la historia colombiana.

La Candelaria

Fecha: 25 de marzo de 2026

Lugar: Universidad de La Salle

Hora: 2:00 p. m. – 5:00 p.m.

Actividad: Tejidos y Miradas — 8M por la Dignidad, la Memoria y los Derechos. A través de un cineforo y una actividad de respiro y conexión con la naturaleza, se reconocerán las luchas históricas de las mujeres y se dialogará sobre los desafíos actuales y el fortalecimiento de los lazos que sostienen la defensa de la dignidad y los derechos.

Teusaquillo

Fecha: 25 de marzo de 2026

Lugar: Por confirmar

Hora: Por confirmar

Actividad: Liderazgos y derechos de las mujeres. Conversatorio en torno a la experiencia de liderazgo y la trayectoria de mujeres defensoras de los derechos de las mujeres en la localidad.

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Barrios Unidos

Fecha: 28 de marzo de 2026

Lugar: Por definir.

Hora: 8:00 a.m. – 2:00 p. m.

Actividad: En articulación con la Alcaldía Local y la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, se realizará una carrera Rumi y habrá un conversatorio sobre las historias de vida de las mujeres que participan en las actividades de la Casa.

Santa Fe

Fecha: por confirmar

Lugar: Por confirmar

Hora: 11:00 a.m. – 6:00 p.m.

Actividad: Mujeres de Santa Fe en movimiento, mujeres que transforman. Actividades culturales, oferta institucional y de emprendimientos y juegos tradicionales.