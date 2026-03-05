Marchas del 8M en Bogotá cambian de fecha por elecciones: así quedó la nueva programación y horarios

La coincidencia entre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la jornada de elecciones legislativas y consultas interpartidistas en Colombia ha generado una organización logística especial en la capital.

Diversos colectivos y organizaciones civiles han programado una serie de manifestaciones que iniciaron el pasado lunes 2 de marzo y que, según el cronograma oficial, se extenderán posiblemente hasta el domingo 8 de marzo.

Ante la simultaneidad de estos eventos, la Secretaría de Gobierno de Bogotá informó que las concentraciones contarán con el acompañamiento de gestores de convivencia y equipos de conciliación. El objetivo de las autoridades es garantizar el derecho a la protesta social sin comprometer el desarrollo de los comicios ni la movilidad de los ciudadanos que se dirigen a los puestos de votación.

Aún se tienen pautados tres días de movilizaciones de colectivos feministas en Bogotá. Foto: José L. Guzmán / El País

Calendario de actividades para los próximos días:

Viernes 5 de marzo: Se tiene previsto un plantón en la intersección de la calle 72 con avenida Caracas, en la localidad de Barrios Unidos, a partir de las 6:00 a. m. Debido a la ubicación estratégica de este punto, la Secretaría de Movilidad advirtió sobre presuntas afectaciones en el flujo vehicular y en la operación del sistema TransMilenio durante las primeras horas de la mañana.

Sábado 7 de marzo: Las organizaciones han convocado a la denominada “Marcha 8M Movilización abolicionista”. El recorrido, según el plan de los colectivos, iniciará a la 1:00 p. m. en las instalaciones del Concejo de Bogotá y se desplazará hacia el Congreso de la República, en el centro de la ciudad.

Domingo 8 de marzo: Esta será la jornada que cerrará el ciclo de actividades con la “Marcha Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, la cual contempla diversas movilizaciones y actos de protesta en múltiples localidades.

Aunque los puntos exactos y horarios de estas concentraciones no han sido confirmados oficialmente por los organizadores, la administración distrital prevé que los encuentros se desarrollen en sectores neurálgicos, basándose en el comportamiento de años anteriores.

Las instituciones de control social han hecho un llamado a los habitantes para que consulten de manera constante los canales oficiales de movilidad y seguridad.

Se busca evitar contratiempos en los desplazamientos, especialmente durante el domingo, día en el que las medidas de orden público serán más estrictas debido a la concurrencia de las urnas. De momento, las autoridades mantienen el monitoreo preventivo en las zonas donde se han registrado los principales focos de concentración desde el inicio de la semana.