El año pasado tuvimos una cantidad importante de atenciones en punto de violencia contra las mujeres y, de la que más reportes tuvimos, fue de la violencia psicológica. Esto es clave decirlo, porque los feminicidios no son delitos inesperados, sino que vienen precedidos de unas violencias, principalmente, en entornos familiares que hay que aprender a identificar para tomar las acciones oportunas.

También tenemos las duplas psicojurídicas, que están compuestas por una abogada y una psicóloga, y con las que hemos atendido todos los casos de TransMilenio. Nos hemos dado cuenta desde los 12 talleres TransMiLabs con enfoque de género que hemos realizado con las usuarias que son violencias muy normalizadas y que los hombres no tienen identificados cuándo están siendo violentos en estos espacios. Además de esto, también vimos que estas violencias no están siendo rechazadas por terceros tampoco.

L.T.: Yo creo que tenemos retos en seguridad, pero creo que venimos haciendo un gran trabajo por este tema, justamente porque uno de los legados del alcalde es que caminemos todos y todas seguros. El compromiso de esta entidad es que las mujeres vivamos una vida libre de violencias. El 56 por ciento de nuestro presupuesto está para los equipos de atención de violencias, o sea, estamos encaminando todos nuestros esfuerzos a que no sea solo una sensación, sino para poder decir que vivimos en una ciudad un poco más juntos. Esto tiene que ver con estereotipos, con pensamientos machistas y con apropiaciones distintas que hacemos las mujeres del espacio público que requieren una transformación muy a largo plazo. Eso no quiere decir que vamos a desistir en el trabajo de seguir creando canales. En eso estamos, no es sencillo, pero todo el trabajo está puesto para lograr eso.