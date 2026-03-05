Más de un millón de personas harán posible las elecciones de 2026 en Colombia: así opera la logística detrás de cada voto

Cada vez que los colombianos acuden a las urnas, se activa una de las mayores movilizaciones humanas del Estado. Para las elecciones nacionales de 2026, se involucran entre 1,1 y 1,2 millones de personas, distribuidas en distintos roles que garantizan la instalación de mesas, la seguridad del proceso y la transparencia de los resultados.

El grupo más numeroso es el de los jurados de votación, con más de 860.000 ciudadanos designados por la Registraduría Nacional. Su función es esencial: reciben a los votantes, verifican la identidad, entregan las tarjetas electorales, cuentan los votos y diligencian los formularios E-14.

En la práctica, son la máxima autoridad en cada mesa de votación y el primer eslabón del proceso de resultados. Como lo ha explicado el registrador nacional, Hernán Penagos, cada uno cumple su labor en “cada mesa de votación que vamos a instalar en las próximas elecciones”, una frase que resume la dimensión del despliegue ciudadano que sostiene la jornada electoral.

Plan Democracia

El segundo componente clave es la Fuerza Pública, que a través del Plan Democracia moviliza entre 120.000 y 130.000 uniformados de la Policía y las Fuerzas Militares. Este contingente custodia puestos de votación, protege el material electoral, garantiza el orden público y asegura el traslado de kits electorales, especialmente en zonas rurales o con antecedentes de riesgo.

¿Qué hacen los observadores electorales de la Unión Europea en Colombia?

En esa línea, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López, precisó que “más de 126.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares garantizarán de forma segura el proceso electoral en Colombia en el marco del Plan Democracia. Para ello, ampliaremos el servicio militar con más de cinco contingentes, para un total de 22.075 hombres que reforzarán el despliegue operacional en cada una de las fuerzas”.

Esfuerzo coordinado

La Registraduría también apoya la jornada con su personal logístico y administrativo, integrado por aproximadamente 45.000 contratistas y supernumerarios. Este equipo se encarga de la distribución del material electoral, la organización física de los puestos, la capacitación de jurados, el escaneo de formularios y el apoyo a los escrutinios; su labor es la columna vertebral de la operación electoral.

Este despliegue humano no opera de manera aislada. Exige coordinación interinstitucional permanente a través de instancias de seguimiento electoral en todo el territorio. Como explicó el ex registrador nacional, Juan Carlos Galindo, “participan el gobernador, el secretario de Gobierno, el procurador regional, los delegados del registrador; es decir, se replica a nivel departamental y también a nivel municipal ese escenario de la Comisión Nacional de Seguimiento a los Procesos Electorales”. Esta articulación permite anticipar riesgos y garantizar condiciones para el desarrollo de la jornada.

En el exterior, la votación es posible gracias a cerca de 2.500 a 3.500 funcionarios consulares y diplomáticos, quienes coordinan la logística en embajadas y consulados, apoyan a los jurados, custodian el material electoral y transmiten resultados desde decenas de países.

A la estructura institucional se suman los mecanismos de control político. Los partidos y movimientos acreditan entre 70.000 y 100.000 testigos electorales, cuya misión es observar la votación y el conteo en las mesas, reportar irregularidades y acompañar los escrutinios. Son el principal instrumento de vigilancia del proceso.

La Registraduría también apoya la jornada con su personal logístico y administrativo, integrado por aproximadamente 45.000 contratistas y supernumerarios. Foto: Jorge Eduardo Morales Henao

En paralelo, organizaciones de la sociedad civil y misiones internacionales despliegan entre 5.000 y 8.000 observadores electorales, encabezados por la Misión de Observación Electoral (MOE). Estos equipos monitorean riesgos, evalúan el desarrollo de la jornada y elaboran informes técnicos que fortalecen la confianza pública.

El componente menos visible, pero igualmente crucial, es el del personal tecnológico, estimado entre 8.000 y 12.000 personas. Este grupo opera el software de preconteo, escanea formularios, brinda soporte a telecomunicaciones y gestiona los centros de procesamiento de datos que permiten conocer resultados preliminares el mismo día de las elecciones.

La suma de todos estos actores revela la verdadera dimensión de unas elecciones en Colombia: un esfuerzo colectivo que supera el millón de personas y que se extiende durante meses de planeación, capacitación y despliegue territorial. Detrás de cada voto depositado en la urna hay una red humana que, desde distintas funciones, hace posible que la democracia funcione con garantías de seguridad, organización y transparencia.