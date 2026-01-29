Elecciones 2026

Elecciones en Colombia 2026: cuándo y cómo votar desde el exterior

Más de un millón de colombianos están habilitados para participar en las jornadas electorales de este año. La Registraduría definió dos jornadas en los consulados para consultas interpartidistas, Senado y la primera vuelta presidencial. Conozca las fechas y datos claves para participar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 6:05 p. m.

La Registraduría Nacional del Estado Civil dejó listo el calendario y la logística para que los colombianos que viven fuera del país participen en las elecciones del 2026. Los ciudadanos inscritos en consulados podrán votar en las consultas interpartidistas, en las elecciones para el Senado de la República, en la de representantes a la Cámara por la circunscripción internacional y en la primera vuelta presidencial.

La votación en el exterior se realizará durante varios días consecutivos, con el objetivo de facilitar la participación. Para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, los consulados abrirán sus puertas del 2 al 8 de marzo. En el caso de la elección presidencial, la votación en el exterior será del 25 al 31 de mayo.

¿Qué se puede votar desde el exterior?

La Registraduría precisó que los colombianos residentes fuera del país sí pueden votar por Senado de la República. En el caso de la Cámara de Representantes, la participación está limitada a la elección de un congresista, correspondiente a la circunscripción internacional.

Además, los ciudadanos podrán participar en las consultas interpartidistas, en las que los partidos y movimientos políticos definirán a sus candidatos presidenciales. Por el momento estas son la Gran Consulta por Colombia y la consulta del Pacto Amplio.

Mejor Colombia

De influencers a empresarios de las redes sociales: así funciona este millonario negocio

Mejor Colombia

Hay Festival Cartagena: los Premios Gloria Triana que celebran la cultura que une a Colombia

Mejor Colombia

¿Ya sabe si lo eligieron como jurado de votación? Consulte este enlace de la Registraduría Nacional

Mejor Colombia

Salvo Basile y Cartagena: una historia que va más allá de sus murallas

Mejor Colombia

Todo listo para la feria agropecuaria más importante de la Orinoquía: espera generar más de $110.000 millones

Mejor Colombia

Medellín se convierte en epicentro global: Bad Bunny, Colombiatex y Messi marcan una semana histórica

Mejor Colombia

Registraduría instalará 574 nuevos puestos de votación para las elecciones de Congreso de 2026

Política

Registrador advierte que los grupos armados tendrían “interés político y electoral” en el 40% de los municipios donde hacen presencia

El Debate

Pronostican que Abelardo de la Espriella ganará en primera vuelta: “Estoy convencida”

Confidenciales

Clara López inscribirá su candidatura presidencial: “Una alternativa para dar continuidad al proyecto liderado por Gustavo Petro”

La Registraduría también implementó una herramienta de biometría facial dirigida a los colombianos residentes en el exterior. Este sistema permite verificar la identidad de los ciudadanos de manera remota para trámites relacionados con el proceso electoral, como la actualización de datos y la validación de identidad en los servicios digitales habilitados por la entidad.

Más de un millón de colombianos habilitados

Según datos oficiales, 1.096.368 colombianos residentes en el exterior hacen parte del censo electoral. Para poder votar es indispensable tener la cédula inscrita en un consulado, lo cual habilita a los ciudadanos a participar en los procesos electorales de carácter nacional.

En las elecciones de 2022 la Registraduría habilitó 250 puestos de votación en 67 países, con 1.343 mesas instaladas en consulados y sedes diplomáticas, un esquema que sirve como base para la organización del proceso electoral del 2026.

Un voto que también cuenta

Aunque históricamente la participación en el exterior ha sido menor frente al número de habilitados, su voto es muy relevante, especialmente en las consultas interpartidistas, en la conformación del Senado y en una contienda presidencial que podría definirse por márgenes estrechos.

Con jornadas extendidas, presencia consular y más de un millón de ciudadanos habilitados, el voto desde el exterior vuelve a ser clave para el proceso electoral de este año.

Más de Mejor Colombia

Elecciones en Colombia 2026: cuándo y cómo votar desde el exterior

Influencers.

De influencers a empresarios de las redes sociales: así funciona este millonario negocio

Gloria Triana recorrió el país registrando comunidades, rituales y saberes cuando aún no ocupaban un lugar central en la agenda cultural

Hay Festival Cartagena: los Premios Gloria Triana que celebran la cultura que une a Colombia

De una base de datos de 2,4 millones de ciudadanos fueron elegidas 856.000 personas para garantizar la transparencia del proceso electoral en 2026.

¿Ya sabe si lo eligieron como jurado de votación? Consulte este enlace de la Registraduría Nacional

Desde el cine y la crítica cívica hasta la acción social y el trabajo cultural, esta es la historia de la relación profunda entre el artista y la ciudad que lo acogió como propio.

Salvo Basile y Cartagena: una historia que va más allá de sus murallas

Expomalocas 2026 no solo será una feria, sino una plataforma nacional para mostrar el presente y el futuro del campo colombiano

Todo listo para la feria agropecuaria más importante de la Orinoquía: espera generar más de $110.000 millones

Con conciertos masivos, ferias internacionales y fútbol de élite, la ciudad vive una avalancha de visitantes que dinamiza la economía, tensiona la hotelería y pone a prueba la capacidad turística.

Medellín se convierte en epicentro global: Bad Bunny, Colombiatex y Messi marcan una semana histórica

Luego de anunciar la instalación de nuevos puestos de votación, el Registrador, Hernán Penagos, pidió el acompañamiento integral del Estado.

Registraduría instalará 574 nuevos puestos de votación para las elecciones de Congreso de 2026

Con apenas 24 años lidera una labor social que ha impactado a más de 4.000 personas de manera directa.“No solo recibieron ayuda, recibieron acompañamiento, herramientas para crecer y esperanza”.

Salws Maloof Habib, nueva Mujer Cafam Atlántico: “Hemos llevado luz donde antes había oscuridad”

El hallazgo refuerza el papel de la investigación académica y la educación en la protección de la flora nacional.

Nueva orquídea se suma al patrimonio natural del país. Estudiantes la descubrieron en Antioquia

Noticias Destacadas