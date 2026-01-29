La Registraduría Nacional del Estado Civil dejó listo el calendario y la logística para que los colombianos que viven fuera del país participen en las elecciones del 2026. Los ciudadanos inscritos en consulados podrán votar en las consultas interpartidistas, en las elecciones para el Senado de la República, en la de representantes a la Cámara por la circunscripción internacional y en la primera vuelta presidencial.

La votación en el exterior se realizará durante varios días consecutivos, con el objetivo de facilitar la participación. Para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, los consulados abrirán sus puertas del 2 al 8 de marzo. En el caso de la elección presidencial, la votación en el exterior será del 25 al 31 de mayo.

¿Qué se puede votar desde el exterior?

La Registraduría precisó que los colombianos residentes fuera del país sí pueden votar por Senado de la República. En el caso de la Cámara de Representantes, la participación está limitada a la elección de un congresista, correspondiente a la circunscripción internacional.

Además, los ciudadanos podrán participar en las consultas interpartidistas, en las que los partidos y movimientos políticos definirán a sus candidatos presidenciales. Por el momento estas son la Gran Consulta por Colombia y la consulta del Pacto Amplio.

La Registraduría también implementó una herramienta de biometría facial dirigida a los colombianos residentes en el exterior. Este sistema permite verificar la identidad de los ciudadanos de manera remota para trámites relacionados con el proceso electoral, como la actualización de datos y la validación de identidad en los servicios digitales habilitados por la entidad.

Más de un millón de colombianos habilitados

Según datos oficiales, 1.096.368 colombianos residentes en el exterior hacen parte del censo electoral. Para poder votar es indispensable tener la cédula inscrita en un consulado, lo cual habilita a los ciudadanos a participar en los procesos electorales de carácter nacional.

En las elecciones de 2022 la Registraduría habilitó 250 puestos de votación en 67 países, con 1.343 mesas instaladas en consulados y sedes diplomáticas, un esquema que sirve como base para la organización del proceso electoral del 2026.

Un voto que también cuenta

Aunque históricamente la participación en el exterior ha sido menor frente al número de habilitados, su voto es muy relevante, especialmente en las consultas interpartidistas, en la conformación del Senado y en una contienda presidencial que podría definirse por márgenes estrechos.

Con jornadas extendidas, presencia consular y más de un millón de ciudadanos habilitados, el voto desde el exterior vuelve a ser clave para el proceso electoral de este año.