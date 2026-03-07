MARCHAS

Reportan actos vandálicos en marchas por el Día de la Mujer, en Bogotá

Un bus y paraderos del Sitip fueron atacados.

Redacción Semana
7 de marzo de 2026, 6:14 p. m.
Bus del Sitp vandalizado.
Bus del Sitp vandalizado. Foto: X @darcyquinnr

En el marco de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, en la tarde de este sábado, 7 de marzo, se registraron actos de vandalismo contra un bus del SITP y algunos paraderos en la calle 26, en Bogotá.

En imágenes difundidas en redes sociales se observan los paraderos con los vidrios rotos y grafitis, al igual que el bus del sistema de transporte masivo. También fueron vandalizadas la fachada del Cementerio Central y una estatua.

TransMilenio reportó que las estaciones Centro Memoria y Concejo de Bogotá de la troncal calle 26 fueron cerradas parcialmente por las manifestaciones. Posteriormente, volvieron a operar con normalidad.

La coincidencia entre la conmemoración del 8M y la jornada de elecciones legislativas y consultas interpartidistas en Colombia obligó a modificar la fecha de la movilización.

La de este sábado fue llamada ‘Marcha 8M Movilización abolicionista’. El recorrido inició en las instalaciones del Concejo de Bogotá y concluirá en la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad.

Otras manifestaciones afectaron la movlidad en Bogotá el pasado martes

Otras manifestaciones afectaron la movlidad en Bogotá el pasado martes

El pasado 3 de marzo, más de 37.000 usuarios de TransMilenio se vieron afectados por las manifestaciones que se realizaron a la altura de la calle 72 con avenida Caracas, en la localidad de Chapinero.

Cientos de ciudadanos que se movilizaban en el transporte público a las 7 de la mañana decidieron caminar para llegar a sus destinos, mientras que algunas rutas del sistema se desviaron y tomaron vías alternas, según informó TransMilenio en redes sociales.

Fuentes le informaron a SEMANA que la manifestación fue realizada por los residentes y los comerciantes de la zona.

Según señalaron, los manifestantes alegaban la afectación que han tenido en su diario vivir debido a las obras del metro en la zona.

Según señalaron, los manifestantes alegaban la afectación que han tenido en su diario vivir debido a las obras del metro en la zona.

“Anhelamos el metro, pero tenemos grandes afectaciones como lo son barrios colapsados por la movilidad, malla vial totalmente destruida, andenes destruidos y propiedades que tienen daños estructurales”, explicó una representante de la manifestación mediante un video que circula en redes sociales.

La vocera afirmó que la construcción del nuevo sistema de transporte genera que algunas propiedades horizontales ubicadas en la calle 70 tengan riesgos estructurales viales, pues “dos edificios ya apuntan a una caída”.

Añadió que en las noches la inseguridad se tomó la zona. “Los delincuentes se roban los contadores de servicios públicos, cables de internet y televisión”, entre otras problemáticas.

