Nación

Enorme hueco en Bogotá, tras el hundimiento de la capa asfáltica, genera problemas de movilidad en la localidad de Suba

El hecho se registró en la calle 139 con carrera 126A, frente al CAI de La Gaitana.

Redacción Nación
7 de marzo de 2026, 2:53 p. m.
Reportan el hundimiento de asfalto en la localidad del Suba, generando un enorme hueco.
Reportan el hundimiento de asfalto en la localidad del Suba, generando un enorme hueco. Foto: Suministrado a Semana API

En la tarde de este sábado, 7 de marzo, se registró un nuevo caso de hundimiento del asfalto en una vía de Bogotá, lo que ha generado una gran afectación a la movilidad en el nororiente de la ciudad.

El hecho se registró en la localidad de Suba, específicamente en la Calle 139 con calle 126A, frente al CAI de La Gaitana, donde se generó un hueco de gran magnitud tras el hundimiento del asfalto.

Desde la Secretaría de Movilidad reportaron el hecho sobre las 12:56 de la tarde en un mensaje publicado en sus redes oficiales, desde donde pidieron transitar con precaución por la zona y tomar rutas alternas.

Las imágenes y los videos que circulan en las redes sociales dan cuenta de la magnitud del hueco, donde cabría un vehículo particular completo, ya que se abrió casi que la totalidad de la calzada.

Este hecho representa un riesgo para la seguridad de las personas y los demás actores viales que viven en la localidad de Suba.

Reportan el hundimiento de asfalto en la localidad del Suba, generando un enorme hueco. Foto: Suministrado a Semana API

Este nuevo hundimiento, en esta oportunidad hacia el norte de la ciudad, se suma a otros dos casos que ocurrieron en el último mes en la capital del país.

El primero fue un hueco que se formó en una vía de la localidad de Puente Aranda, específicamente en la calle 3 con carrera 56, en el barrio Galán, debido al hundimiento del asfalto.

Los vecinos de sector señalaron que hace cuatro años se presentó un hecho similar con la aparición de un hueco de gran magnitud, que terminó afectando la infraestructura de un puente sobre la calle tercera.

Otro hecho se presentó en los últimos días en la Autopista Sur, sentido Soacha-Bogotá, donde también apareció un gran cráter sobre la vía, afectando de manera considerable la movilidad del sector.

