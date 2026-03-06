Bogotá

Ocho kilómetros seguidos del viaducto ya están listos: el Metro de Bogotá alcanza un punto clave en su construcción

En febrero, las obras superaron el 70 % de avances; se espera que la primera línea esté lista en marzo del 2028.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 5:54 p. m.
Son los primeros ocho kilómetros de viaducto continuos.
Son los primeros ocho kilómetros de viaducto continuos. Foto: Personería de Bogotá

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá ya se completaron ocho kilómetros continuos del Metro de la ciudad, que van desde el taller hasta la Estación 6, en la Avenida Boyacá, en la localidad de Kennedy. En febrero, las obras alcanzaron el 73,75 % de avance.

“El reporte más reciente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) indica que con corte al 11 de febrero de 2026, el viaducto del Metro de Bogotá ya cuenta con 11.000 metros construidos a lo largo del trazado“, se lee en un comunicado que compartió este viernes, 6 de marzo, la administración distrital.

Aún no ha empezado a operar el metro de Bogotá y el precio del suelo cerca de sus estaciones ya se valorizó: esto dice estudio

“No obstante, los ocho kilómetros recientemente finalizados representan los primeros kilómetros lineales y continuos sin interrupción, condición indispensable para el inicio de las primeras pruebas ferroviarias sobre el viaducto que se espera que inicien a mediados de este año“, agrega el informe.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó que: “Alrededor de las estaciones del Metro vamos a transformar a Bogotá, vamos a mejorar el espacio público, vamos a mejorar las vías, vamos a garantizar que las estaciones no solamente sean el vehículo a través del cual nos montamos en un sistema de transporte, sino que tenga un impacto en el entorno, de mejoramiento para la calidad de vida de la gente, para que esto no solamente sea un sistema de transporte, sino el punto de partida de una transformación integral de Bogotá”.

Bogotá

Puente de más de 300 metros en Bogotá promete pronta inauguración, ¿cuándo lo van a entregar?

Bogotá

Habilitan nuevo tramo en la calle 45 en Bogotá entre carreras Séptima y Quinta: así cambia la movilidad en uno de los corredores más transitados

Bogotá

Cierres viales en Bogotá por elecciones del 8 de marzo: horarios, barrios y rutas afectadas

Bogotá

Día cívico en Bogotá por Miguel Uribe Turbay: ¿Cuándo es y qué otros homenajes se harán en su memoria?

Bogotá

Carlos Fernando Galán mostró cómo se ven los primeros 8 kilómetros del viaducto del Metro de Bogotá: la Línea 1 llegó al 73,75 %

Bogotá

¿Lloverá en Bogotá?: pronóstico del clima para el 6 de marzo

Bogotá

Carlos Fernando Galán anunció que las cámaras de movilidad estarán conectadas al C4 para combatir la inseguridad en Bogotá

Arcadia

Rock en español en 360°: así es la nueva experiencia sensorial que llega al Planetario de Bogotá

Política

Nicolás de Francisco, recordado por pintar ‘x’ rosadas en espacios públicos de Bogotá, quiere llegar a la Cámara

Cierres viales en Bogotá por elecciones del 8 de marzo: horarios, barrios y rutas afectadas

El informe de la Alcaldía resaltó algunas de las características que tendrá el Metro de Bogotá, cuya primera línea se entregaría el 15 de marzo del 2028.

Entre esas, la administración asegura que actualmente trabajan 15.000 personas, de las cuales 400 son de nacionalidad china; el metro cuenta con una inversión de 22,33 billones de pesos y, al finalizar, cubrirá 23,9 kilómetros.

Avances Metro de Bogotá por la Avenida Caracas.
El metro ya superó el 70 % de avance. Foto: Empresa Metro de Bogotá

Estas son otras de las características:

  • 18 entidades brindan acompañamiento y seguridad a las comunidades vecinas.
  • Será una de las primeras líneas más extensas del continente, por encima de las primeras líneas de ciudades como Quito (22 km), Panamá (21 km), Sao Paulo (20,4 km), Santiago (19,3 km), Ciudad de México (18,8 km), Río de Janeiro (16,0), Santo Domingo (14,5 km) y Buenos Aires (9,4 km).
  • Frentes de obra: Son seis tramos. 
  • Movilizará 72.000 pasajeros hora/sentido, beneficiando, de manera directa, a cerca de tres millones de habitantes de 78 barrios en nueve localidades.
  • En marzo de 2028, transportará a 1.050.000 personas cada día a una velocidad comercial de 43 kilómetros por hora. 

Más de Bogotá

X

Puente de más de 300 metros en Bogotá promete pronta inauguración, ¿cuándo lo van a entregar?

x

Habilitan nuevo tramo en la calle 45 en Bogotá entre carreras Séptima y Quinta: así cambia la movilidad en uno de los corredores más transitados

x

Cierres viales en Bogotá por elecciones del 8 de marzo: horarios, barrios y rutas afectadas

Murió Miguel Uribe Turbay

Día cívico en Bogotá por Miguel Uribe Turbay: ¿Cuándo es y qué otros homenajes se harán en su memoria?

Carlos Fernando Galán y el avance de las obras del metro.

Carlos Fernando Galán mostró cómo se ven los primeros 8 kilómetros del viaducto del Metro de Bogotá: la Línea 1 llegó al 73,75 %

Lluvia

¿Lloverá en Bogotá?: pronóstico del clima para el 6 de marzo

Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4.

Carlos Fernando Galán anunció que las cámaras de movilidad estarán conectadas al C4 para combatir la inseguridad en Bogotá

Marcha 8M en Cali - Una gran participación tiene la marcha convocada por diferentes colectivos feministas en Cali este 8 de marzo de 2025. José L. Guzmán / El País

Marchas del 8M en Bogotá cambian de fecha por elecciones: así quedó la nueva programación y horarios

Abuso Sexual

Jardín Stanford responde tras presunta agresión a una de sus estudiantes; entregó pruebas

Noticias Destacadas