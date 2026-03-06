Ocho kilómetros seguidos del viaducto ya están listos: el Metro de Bogotá alcanza un punto clave en su construcción

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá ya se completaron ocho kilómetros continuos del Metro de la ciudad, que van desde el taller hasta la Estación 6, en la Avenida Boyacá, en la localidad de Kennedy. En febrero, las obras alcanzaron el 73,75 % de avance.

“El reporte más reciente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) indica que con corte al 11 de febrero de 2026, el viaducto del Metro de Bogotá ya cuenta con 11.000 metros construidos a lo largo del trazado“, se lee en un comunicado que compartió este viernes, 6 de marzo, la administración distrital.

“No obstante, los ocho kilómetros recientemente finalizados representan los primeros kilómetros lineales y continuos sin interrupción, condición indispensable para el inicio de las primeras pruebas ferroviarias sobre el viaducto que se espera que inicien a mediados de este año“, agrega el informe.

¡Hoy Bogotá puede decirlo con orgullo: 8 kilómetros continuos de viaducto ya son una realidad! ✅



No es solo una cifra, es una ciudad que avanza, un sueño que toma forma y miles de historias que pronto comenzarán a viajar por el @MetroBogota. pic.twitter.com/P8m61OLaTY — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) March 6, 2026

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó que: “Alrededor de las estaciones del Metro vamos a transformar a Bogotá, vamos a mejorar el espacio público, vamos a mejorar las vías, vamos a garantizar que las estaciones no solamente sean el vehículo a través del cual nos montamos en un sistema de transporte, sino que tenga un impacto en el entorno, de mejoramiento para la calidad de vida de la gente, para que esto no solamente sea un sistema de transporte, sino el punto de partida de una transformación integral de Bogotá”.

El informe de la Alcaldía resaltó algunas de las características que tendrá el Metro de Bogotá, cuya primera línea se entregaría el 15 de marzo del 2028.

Entre esas, la administración asegura que actualmente trabajan 15.000 personas, de las cuales 400 son de nacionalidad china; el metro cuenta con una inversión de 22,33 billones de pesos y, al finalizar, cubrirá 23,9 kilómetros.

El metro ya superó el 70 % de avance. Foto: Empresa Metro de Bogotá

Estas son otras de las características:

18 entidades brindan acompañamiento y seguridad a las comunidades vecinas.

Será una de las primeras líneas más extensas del continente, por encima de las primeras líneas de ciudades como Quito (22 km), Panamá (21 km), Sao Paulo (20,4 km), Santiago (19,3 km), Ciudad de México (18,8 km), Río de Janeiro (16,0), Santo Domingo (14,5 km) y Buenos Aires (9,4 km).

Frentes de obra: Son seis tramos.

Movilizará 72.000 pasajeros hora/sentido, beneficiando, de manera directa, a cerca de tres millones de habitantes de 78 barrios en nueve localidades.

En marzo de 2028, transportará a 1.050.000 personas cada día a una velocidad comercial de 43 kilómetros por hora.