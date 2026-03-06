Cierres viales en Bogotá por elecciones del 8 de marzo: horarios, barrios y rutas afectadas

En el marco de las elecciones legislativas y de las consultas que tendrá el país este domingo 8 de marzo, la Secretaría de Movilidad de Bogotá (SDM) dio a conocer los cierres viales que habrá en la capital de la República.

Ojo al dato: ¿habrá ciclovía en Bogotá este domingo 8 de marzo en el marco de las elecciones?

Estos cierres se contemplan por los puestos de votación que concentrarán un mayor número de votantes; esta medida dependerá del número de mesas, el aforo y las condiciones de seguridad vial previstas. La movilidad en la ciudad no será como en un tradicional 8 de marzo, fecha en la que también se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Cierres en Corferias

Están programados los cierres alrededor del punto de votación más grande del país, entre la carrera 33 y la carrera 44, así como entre la avenida de las Américas y la calle 26, donde solamente se permitirá el acceso a los residentes del sector.

Que no le anulen el voto: así se deben marcar las tarjetas electorales el próximo domingo 8 de marzo

Los votantes podrán acceder al sector a través de la calle 26, la carrera 33 y la avenida La Esperanza, ya que las instalaciones de Corferias se habilitarán en los puntos habituales sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

Desde las 3 p. m. del 8 de marzo hasta la 1 p. m. del 9 de marzo, se cerrarán las siguientes vías.

Cierre de la calzada norte de la avenida La Esperanza, entre la avenida de Las Américas hasta la carrera 40 (avenida Pedro León Trabuchi).

Cierre total calle 25, entre la carrera 37 y la carrera 40 (avenida Pedro León Trabuchi).

Cierre total de la carrera 37, entre la avenida Esperanza y la calle 25.

Cierre total de la carrera 40, calzada oriental, entre la avenida de Las Américas y calle 25.

No obstante, se permitirá el ingreso de vehículos acreditados por la ruta de la avenida Américas-carrera 40 y los que pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado, que tendrán habilitado el ingreso por la avenida El Dorado con carrera 39.

Cierres en Corferias Foto: Secretaría de Movilidad

Demás cierres por los distintos puestos de votación