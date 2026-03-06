Cierres viales en Bogotá por elecciones del 8 de marzo: horarios, barrios y rutas afectadas

En el marco de las elecciones legislativas y de las consultas que tendrá el país este domingo 8 de marzo, la Secretaría de Movilidad de Bogotá (SDM) dio a conocer los cierres viales que habrá en la capital de la República.
Estos cierres se contemplan por los puestos de votación que concentrarán un mayor número de votantes; esta medida dependerá del número de mesas, el aforo y las condiciones de seguridad vial previstas. La movilidad en la ciudad no será como en un tradicional 8 de marzo, fecha en la que también se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
Cierres en Corferias
Están programados los cierres alrededor del punto de votación más grande del país, entre la carrera 33 y la carrera 44, así como entre la avenida de las Américas y la calle 26, donde solamente se permitirá el acceso a los residentes del sector.
Los votantes podrán acceder al sector a través de la calle 26, la carrera 33 y la avenida La Esperanza, ya que las instalaciones de Corferias se habilitarán en los puntos habituales sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.
Desde las 3 p. m. del 8 de marzo hasta la 1 p. m. del 9 de marzo, se cerrarán las siguientes vías.
- Cierre de la calzada norte de la avenida La Esperanza, entre la avenida de Las Américas hasta la carrera 40 (avenida Pedro León Trabuchi).
- Cierre total calle 25, entre la carrera 37 y la carrera 40 (avenida Pedro León Trabuchi).
- Cierre total de la carrera 37, entre la avenida Esperanza y la calle 25.
- Cierre total de la carrera 40, calzada oriental, entre la avenida de Las Américas y calle 25.
No obstante, se permitirá el ingreso de vehículos acreditados por la ruta de la avenida Américas-carrera 40 y los que pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado, que tendrán habilitado el ingreso por la avenida El Dorado con carrera 39.
Demás cierres por los distintos puestos de votación
- Usaquén, Canaima, calle 195 entre carreras 18 y 19, 7/03/2026, 08:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Chapinero, Chico Norte, Transversal 17 entre calles 100 y 98, sentido oriente, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 8:00 p. m.
- Chapinero, Chico reservado, carrera 10 como es desde la calle 96 hasta la calle 97, ambos sentidos, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 8:00 p. m.
- Usme, Usminia, carrera 5 entre la diagonal 102 bis sur y calle 103A sur, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Usme, Danubio Azul, calle 56A sur entre las carreras 3, 3c, desde la diagonal 57 sur hasta 56 sur, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Usme, Villa Hermosa, carrera 6F entre la calle 97d sur y calle 97f sur, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 8:00 p. m.
- Bosa, La Estación, carrera 78, entre las calles 60A sur y calle 63, 7/03/2026, 06:00 a. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Fontibón, Registraduría Auxiliar, carrera 103A desde la calle 17 hasta la calle 18 y la calle 17A con carrera 103A, 8/03/2026, 6:00 a. m., 8/03/2026, 07:00 p. m.
- Fontibón, San Pedro, calle 17A desde la carrera 100 hasta la carrera 98, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 8:00 p. m.
- Fontibón, Santa Teresa, calle 19 desde la carrera 99 hasta la carrera 98, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Fontibón, Cacique Hyntiba, carrera 99 entre calle 17A hasta la calle 20, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 8:00 p. m.
- Suba, Parque Fundacional de Suba, carrera 90 desde calle 146b a calle 147, carrera 91 desde calle 146b a calle 147, calle 147 desde carrera 90 a carrera 92, calle 146 c – BIS desde carrera 90 a carrera 92, 7/03/2026, 06:00 p. m., 8/03/2026, 08:00 p. m.
- Suba, La Toscana Lisboa sede B, carrera 151 desde calle 132d a calle 132 BIS, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 8:00 p. m.
- Teusaquillo, Imprenta Nacional, calle 24 Bis, carrera 66 hasta la calle 24 bis, carrera 67, entrada Casa de La Moneda, 7/03/2026, 8:00 a. m., 8/03/2026, 23:59.
- Mártires, Veraguas, calle 5A entre carreras 26A y 27, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026 08:00 p. m.
- Mártires, Salón comunal Santa Isabel, carrera 29B entre calles 1F y calle 1D bis, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 8:00 p. m.
- Mártires, El Castillo de Las Artes, cierre de la calle 23 entre la avenida Caracas y la carrera 15, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 8:00 p. m.
- Puente Aranda, La Asunción, carrera 32 #1d-21, 8/03/2026, 6:00 a. m., 8/03/2026, 19:00
- Ciudad Bolívar, Estrella del Sur, calle 74A sur, la cual colinda con la carrera 18 y la carrera 18A, 8/03/2026, 5:00 a. m., 8/03/2026, 8:00 p. m.
- Ciudad Bolívar, San Francisco, carrera 21 desde la calle 66 sur, 8/03/2026, 3:00 a. m., 8/03/2026, 11:00 p. m.
- Ciudad Bolívar, Paraíso, carrera 27 b con calle 71c bis a sur, 8/03/2026, 3:00 a. m., 8/03/2026, 11:00 p. m.
- Ciudad Bolívar, Estrella del Sur, calle 74 a sur entre carrera 18 y 18a, 7/03/2026, 10:00 p. m., 8/03/2026, 11:00 p. m.