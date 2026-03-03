Ojo al dato: ¿habrá ciclovía en Bogotá este domingo 8 de marzo en el marco de las elecciones?

Cientos de ciudadanos en Bogotá cada domingo o festivo salen a las calles de la ciudad a hacer deporte en medio de la ciclovía que se implementa en varios puntos de la capital.

Sin embargo, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá hizo un pronunciamiento con relación a esta actividad deportiva para el próximo 8 de marzo en el marco de las elecciones legislativas que se vivirán en el país

¿Habrá prohibición del parrillero en moto para la jornada de elecciones del 8 de marzo?

Por lo tanto, la entidad dio a conocer mediante sus redes sociales que durante este domingo no habrá ciclovía en la ciudad, así como tampoco estarán en servicio los puntos de actividad física (recreovías y boxes de crosshiit) y puntos itinerantes de la Escuela de la Bici.

“Agradecemos tu comprensión. Nos reencontramos muy pronto en nuestros horarios habituales para seguir moviendo a la ciudad”, dijo el IDRD en su cuenta personal de X.

Esta medida se tomó con el fin de dar libre movilidad en medio de los comicios electorales programados a nivel nacional para el 8 de marzo de 2026, por lo que el próximo domingo 15 de marzo la ciclovía vuelve a su horario habitual.

Recomendaciones para el tránsito y disfrute de la ciclovía de Bogotá