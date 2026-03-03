Bogotá

Ojo al dato: ¿habrá ciclovía en Bogotá este domingo 8 de marzo en el marco de las elecciones?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá hizo un pronunciamiento al respecto.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

3 de marzo de 2026, 4:39 p. m.
Este 8 de marzo se llevará a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional.
Este 8 de marzo se llevará a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional. Foto: Registraduría / IDRD

Cientos de ciudadanos en Bogotá cada domingo o festivo salen a las calles de la ciudad a hacer deporte en medio de la ciclovía que se implementa en varios puntos de la capital.

Sin embargo, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá hizo un pronunciamiento con relación a esta actividad deportiva para el próximo 8 de marzo en el marco de las elecciones legislativas que se vivirán en el país

¿Habrá prohibición del parrillero en moto para la jornada de elecciones del 8 de marzo?

Por lo tanto, la entidad dio a conocer mediante sus redes sociales que durante este domingo no habrá ciclovía en la ciudad, así como tampoco estarán en servicio los puntos de actividad física (recreovías y boxes de crosshiit) y puntos itinerantes de la Escuela de la Bici.

“Agradecemos tu comprensión. Nos reencontramos muy pronto en nuestros horarios habituales para seguir moviendo a la ciudad”, dijo el IDRD en su cuenta personal de X.

Esta medida se tomó con el fin de dar libre movilidad en medio de los comicios electorales programados a nivel nacional para el 8 de marzo de 2026, por lo que el próximo domingo 15 de marzo la ciclovía vuelve a su horario habitual.

Recomendaciones para el tránsito y disfrute de la ciclovía de Bogotá

  • Los funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que prestan servicios en la ciclovía de Bogotá no solicitan elementos personales.
  • Los funcionarios del IDRD que prestan servicios en la ciclovía de Bogotá no lo persuaden para que se desplace a lugares alejados.
  • Los funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que prestan servicios en la Ciclovía de Bogotá no solicitan en ningún momento que entregue la bicicleta o que se la preste por algún motivo.
  • Si usted identifica a personal con prendas institucionales del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), las cuales le ofertan cursos, promociones, elementos deportivos, entre otros, verifique la veracidad de la información, ya que estas campañas no se realizan sin autorización del IDRD.

