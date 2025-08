Crece convocatoria para marchar en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez el próximo 7 de agosto

Su mensaje lo acompañó con un video en el que muestra su apoyo al expresidente Uribe: “Condenado a ser el mejor presidente de la historia, condenado a no salir del corazón de los colombianos, condenado a ser la pesadilla de los terroristas. Esas son las únicas condenas que aceptamos de Uribe, porque las otras condenas son impuestas por sus malquerientes, como no pudieron vencerlo en las urnas, como no pudieron asesinarlo, entonces ahora quieren meterlo a la cárcel”.