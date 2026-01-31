Expresidente Uribe anuncia decisión tras rumor que le llegó: “Pero seguiremos la lucha para que Colombia cambie”

En octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y de fraude procesal, en segunda instancia.

Desde entonces, muchos rumores han circulado, más aún en plena época electoral, con respecto a la supuesta existencia de un entramado para que el expresidente Uribe sea acusado ante la justicia.

Y todo parece indicar que podría venir una decisión judicial en contra del expresidente Uribe por un viejo, pero espinoso, expediente: la masacre de El Aro y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

SEMANA logró confirmar que la Fiscalía se estaría inclinando por llamarlo a indagatoria y vincularlo formalmente, aunque aún la última palabra no se ha dictado.

No obstante, Jaime Granados, abogado principal del expresidente Uribe, manifestó a este medio de comunicación no tener conocimiento de ello.

De izquierda a derecha: el expresidente Álvaro Uribe y su abogado Jaime Granados. Foto: SEMANA

En medio de esos rumores, el expresidente Uribe publicó en la mañana de este sábado, 31 de enero, un extenso mensaje a través de su cuenta en la red social X.

En dicha red social, el exmandatario compartió uno de los muchos rumores contra él: “Uribe, en la fiscalía votaron 11 fiscales para que lo acusen a usted; otro dijo que después de elecciones”.

Álvaro Uribe, ¿a indagatoria, tal como ocurrió en 2018, en medio del debate electoral? ¿Por qué lo acusaría la Fiscalía?

Posteriormente, en su escrito en X, el expresidente Uribe advirtió que sus abogados ya se están preparando para lo que vendría y que él espera enviarle una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

“Mis abogados preparan una solicitud a la Fiscalía y espero enviar una carta a la señora fiscal sobre los hechos. Con todo respeto recordaré que la acusación contra mí la adelantaron dos fiscales nombrados por Eduardo Montealegre, sin considerar las reglas del conflicto de interés. Recordaré a la señora fiscal mi respeto durante estos años, no obstante que ella ha trabajado con el magistrado Iván Velásquez, cuya enemistad profunda conmigo ha sido notoria durante años”, dijo el expresidente al inicio de su mensaje en dicha red social.

Y agregó: “Repetiré todo lo que dije en versión libre y en declaración ante fiscales, tanto sobre el asesinato del doctor Valle Jaramillo, ocurrido cuando yo estaba en la Universidad de Oxford, como sobre las masacres de El Aro y La Granja, que hacen parte de más de 90 que ocurrieron en Antioquia, entre ellas el asesinato de 28 campesinos por parte de las FARC, a 15 minutos del sitio donde yo me encontraba en un evento como gobernador. Imposible aplicar la teoría de la omisión en Ituango; imposible desconocer todos los esfuerzos de la Gobernación, a pesar de la precaria capacidad de la Fuerza Pública, en un municipio con tamaño de departamento y ubicado en el escarpado Nudo de Paramillo”.

Al final de su mensaje, Uribe fue enfático en manifestar que desde años atrás ha soportado “infamias”, pero que ello no lo detendrá en su lucha para que Colombia cambie.

“Desde 1997 soporto estas infamias sin que en esos extensos expedientes haya algo contra mí. Me compulsaron por una reunión que la misma Fiscalía encontró inexistente. Y quieren sustituir la falta de pruebas por un contexto paramilitar que desconoce el contexto guerrillero. Pero seguiremos la lucha para que Colombia cambie”, concluyó.