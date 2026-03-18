La Alcaldía de Bogotá alertó a la ciudadanía sobre nuevas jornadas de movilización que se llevarán a cabo entre el jueves 19 y el domingo 22 de marzo de 2026 en distintos puntos de la ciudad, lo que podría generar afectaciones en la movilidad.

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Según la Secretaría Distrital de Gobierno, durante esos días “se tienen previstas varias manifestaciones, marchas, movilizaciones, plantones y eventos culturales” en diferentes localidades de la capital, especialmente en Engativá, Fontibón y Teusaquillo.

La Alcaldía de Bogotá alertó a la ciudadanía sobre nuevas jornadas de movilización que se llevarán a cabo entre el jueves 19 y el domingo 22 de marzo de 2026. Foto: Semana

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría, estas actividades son convocadas por organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y sindicatos, en el marco de reivindicaciones sociales y expresiones de participación ciudadana.

La entidad distrital advirtió que, debido a estas concentraciones, se podrían registrar impactos en la movilidad y en la operación del sistema TransMilenio, tanto en rutas troncales como zonales, por lo que recomendó a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación.

Hora, puntos de concentración y agenda de las manifestaciones

Plantón: The Humane League – Open Wing Alliance

Fecha: jueves 19 de marzo

jueves 19 de marzo Hora: 3:30 p. m. a 6:00 p. m.

3:30 p. m. a 6:00 p. m. Lugar: Aeropuerto Internacional El Dorado

Evento cultural con reivindicaciones: Acto simbólico de la Asociación Heroínas de la Fuerza Pública.

Fecha: Viernes 20 de marzo

Viernes 20 de marzo Hora: 8:00 a. m. a 9:00 a. m.

8:00 a. m. a 9:00 a. m. Lugar: Monumento a los Héroes Caídos en Combate en la calle 26 con carrera 57. Localidad de Teusaquillo

Marcha: Movilización Nacional en Defensa del Agua – ‘¡Defender el humedal nos une!’

Fecha: Domingo 22 de marzo

Domingo 22 de marzo Hora: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Lugar: Plazoleta del Centro Comercial Gran Estación en la calle 26 con carrera 62. Localidad de Teusaquillo.

Para el día sábado, la Secretaría no prevé jornadas de manifestaciones, mientras que el resto de la semana estará enmarcado por jornadas que se calcula serán numerosas.

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La Alcaldía señaló que estas actividades estarán acompañadas por equipos de gestores de diálogo, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica y prevenir alteraciones del orden público.

Además, el Distrito recordó que el ejercicio del derecho a la manifestación debe realizarse de manera pacífica y respetando los derechos de los demás ciudadanos, en especial en lo relacionado con la movilidad y el acceso a servicios.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a consultar en tiempo real los reportes de movilidad, especialmente en jornadas donde coinciden múltiples actividades en diferentes puntos de Bogotá.