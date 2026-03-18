En la madrugada de este martes, el Ideam advirtió que el día de los bogotanos estaría enmarcado por fuertes lluvias que acompañarían a residentes y visitantes.
Luego de que este pronóstico fuera entregado, los capitalinos pudieron evidenciar el acierto en las predicciones de la autoridad meteorológica al iniciar sus diferentes jornadas. Se reportan fuertes emergencias por el clima en Bogotá.
Siga aquí el minuto a minuto:
10:40 a. m.: No se presentan acumulaciones de agua alarmantes en la capital
El monitoreo en tiempo real del Idiger permite evidenciar que, a pesar de que en gran parte del territorio distrital está lloviendo, es en Usaquén, Santa Fe y Bosa donde cae agua con mayor intensidad.
10:10 a. m.: La avenida calle 80 recupera su tránsito
[10:00 a.m.] #GestiónDelTráfico | ✅Vehículos implicados en el siniestro vial son retirados de la Av. calle 80 con carrera 29, sentido Oriente - Occidente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 18, 2026
🟢Mejoran las condiciones de movilidad en el corredor vial.
👮♂️Grupo Guía gestiona la movilidad en el punto. https://t.co/RbwKgHLpkr pic.twitter.com/oQAbT30Dfp
9:11 a. m.: Idiger da parte de tranquilidad en el río Tunjuelo
El propio Sistema de Alerta Temprana de la autoridad distrital aseguró que, a pesar de las fuertes lluvias, no hay alerta.
#SinTiNoPasa ¿Sabías que desde la parte alta del río Tunjuelo, en Ciudadela Usme, la comunidad tiene su Sistema de Alerta Temprana?— IDIGER (@IDIGER) March 18, 2026
Cuentan con su propio sistema de medición para prevenir emergencias, con el acompañamiento del IDIGER, y hacen seguimiento cuando llueve. ⬇️ pic.twitter.com/iYgzP8j7or
9:00 a. m.: Se reporta un siniestro en la localidad de Barrios Unidos
[09:00 a. m.] #GestiónDelTráfico |Siniestro vial en la localidad de Barrios Unidos, Av. Calle 80 con carrera 29, sentido Oriente - Occidente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 18, 2026
❌Afectación de dos carriles de tres
👮♂️Grupo Guía gestiona unidad de @TransitoBta y ambulancia en el punto. pic.twitter.com/MZyaYJTXQr
8:50 a. m.: Secretaría hace llamado a la ciudadanía
Ante los factores climáticos que enmarcan el día de la capital, la Secretaría de Movilidad hizo un llamado especial a los ciudadanos desde sus redes sociales.
“El exceso de velocidad es el principal factor de riesgo en las vías; en esta época de lluvias, conducir despacio y con mucha precaución será clave para llegar seguros a casa y proteger la vida de los demás”, fue el comunicado de la Secretaría desde su cuenta de X.
8:40 a. m.: Se recupera el tránsito en la Autonorte con 125
[08:40 a.m.] #GestiónDelTráfico | ✅Camioneta varada es retirada de la Autonorte con calle 125, sentido Norte - Sur.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 18, 2026
🟢Mejoran las condiciones de movilidad en el corredor vial
👮♂️ Grupo Guía gestiona la movilidad en el punto. https://t.co/cNfmQ1M207 pic.twitter.com/p8HdmxCbSz
8:38 a. m.: Se especifican las localidades en las que está lloviendo
De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá, a esta hora llueve en las localidades: Usaquén, Suba, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe, Puente Aranda, Kennedy, Los Mártires, Fontibón, Engativá, Ciudad Bolívar, Teusaquillo y Chapinero.
8:35 a. m.: Idiger advierte que las lluvias persistirán
A través de sus redes sociales, la autoridad distrital le comunicó a la ciudadanía que estas lluvias “persistirán durante las próximas horas”.
8:30 a. m.: Nuevas localidades presentan lluvias
Idiger, la autoridad meteorológica de la ciudad, anunció que las lluvias ahora alcanzaron las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme y Tunjuelito.
7:30 a. m.: Se reportan lluvias de ligeras a moderadas en diferentes localidades
Idiger registra fuertes lluvias en las localidades de Suba, Usaquén, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Chapinero y Santa Fe.