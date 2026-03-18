En la madrugada de este martes, el Ideam advirtió que el día de los bogotanos estaría enmarcado por fuertes lluvias que acompañarían a residentes y visitantes.

Pronóstico del tiempo en Bogotá: lluvias intermitentes y cielo nublado hoy 18 de marzo

Luego de que este pronóstico fuera entregado, los capitalinos pudieron evidenciar el acierto en las predicciones de la autoridad meteorológica al iniciar sus diferentes jornadas. Se reportan fuertes emergencias por el clima en Bogotá.

Siga aquí el minuto a minuto:

10:40 a. m.: No se presentan acumulaciones de agua alarmantes en la capital

El monitoreo en tiempo real del Idiger permite evidenciar que, a pesar de que en gran parte del territorio distrital está lloviendo, es en Usaquén, Santa Fe y Bosa donde cae agua con mayor intensidad.

Usaquén, Santa Fé y bosa son las localidades más afectadas Foto: Pantallazo monitoreo Idiger

10:10 a. m.: La avenida calle 80 recupera su tránsito

9:11 a. m.: Idiger da parte de tranquilidad en el río Tunjuelo

El propio Sistema de Alerta Temprana de la autoridad distrital aseguró que, a pesar de las fuertes lluvias, no hay alerta.

9:00 a. m.: Se reporta un siniestro en la localidad de Barrios Unidos

8:50 a. m.: Secretaría hace llamado a la ciudadanía

Ante los factores climáticos que enmarcan el día de la capital, la Secretaría de Movilidad hizo un llamado especial a los ciudadanos desde sus redes sociales.

“El exceso de velocidad es el principal factor de riesgo en las vías; en esta época de lluvias, conducir despacio y con mucha precaución será clave para llegar seguros a casa y proteger la vida de los demás”, fue el comunicado de la Secretaría desde su cuenta de X.

8:40 a. m.: Se recupera el tránsito en la Autonorte con 125

8:38 a. m.: Se especifican las localidades en las que está lloviendo

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá, a esta hora llueve en las localidades: Usaquén, Suba, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe, Puente Aranda, Kennedy, Los Mártires, Fontibón, Engativá, Ciudad Bolívar, Teusaquillo y Chapinero.

8:35 a. m.: Idiger advierte que las lluvias persistirán

A través de sus redes sociales, la autoridad distrital le comunicó a la ciudadanía que estas lluvias “persistirán durante las próximas horas”.

8:30 a. m.: Nuevas localidades presentan lluvias

Idiger, la autoridad meteorológica de la ciudad, anunció que las lluvias ahora alcanzaron las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme y Tunjuelito.

7:30 a. m.: Se reportan lluvias de ligeras a moderadas en diferentes localidades

Idiger registra fuertes lluvias en las localidades de Suba, Usaquén, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Chapinero y Santa Fe.