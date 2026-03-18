Bogotá

🔴 EN VIVO| Fuertes lluvias en Bogotá: estas son las localidades más afectadas

Luego del acierto en los pronósticos meteorológicos de las diferentes autoridades, las autoridades se pronuncian ante las consecuencias.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

18 de marzo de 2026, 10:04 a. m.
El tráfico recupera su normalidad en diferentes sectores de la ciudad
El tráfico recupera su normalidad en diferentes sectores de la ciudad Foto: Composición SEMANA | pantallazo monitoreo Idiger / X: @BogotaTransito

En la madrugada de este martes, el Ideam advirtió que el día de los bogotanos estaría enmarcado por fuertes lluvias que acompañarían a residentes y visitantes.

Pronóstico del tiempo en Bogotá: lluvias intermitentes y cielo nublado hoy 18 de marzo

Luego de que este pronóstico fuera entregado, los capitalinos pudieron evidenciar el acierto en las predicciones de la autoridad meteorológica al iniciar sus diferentes jornadas. Se reportan fuertes emergencias por el clima en Bogotá.

Siga aquí el minuto a minuto:

10:40 a. m.: No se presentan acumulaciones de agua alarmantes en la capital

El monitoreo en tiempo real del Idiger permite evidenciar que, a pesar de que en gran parte del territorio distrital está lloviendo, es en Usaquén, Santa Fe y Bosa donde cae agua con mayor intensidad.

Vehículos

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 19 de marzo de 2026: horarios y vehículos exentos

Bogotá

Habló mamá de David Acosta, ingeniero que había sido reportado como desaparecido; su versión llama la atención: “Los echan en barcos”

Bogotá

Un muerto y tres heridos deja grave accidente de tránsito en Bogotá

Educación

Gobierno nacional recibe predios de nuevo multicampus universitario en Suba; ¿cuándo y en dónde estará disponible para los jóvenes?

Bogotá

Habla ahijado de hombre asesinado en plena calle de Salitre, en Bogotá: reveló cómo se enteraron del crimen

Bogotá

Pronóstico del tiempo en Bogotá: lluvias intermitentes y cielo nublado hoy 18 de marzo

Bogotá

Él era Néstor Harry Acosta Leal, trabajador del Acueducto de Bogotá que fue asesinado por robarle el celular

Medellín

Medellín impulsa cambio en labores domésticas: más hombres asumen el cuidado del hogar

Nación

La Armada Nacional abre convocatoria para grumetes y cadetes: estos son los requisitos para aplicar

Barranquilla

Oportunidad en Barranquilla: más de 4.200 cupos en escuelas deportivas con inclusión y nueva oferta en paranatación

x
Usaquén, Santa Fé y bosa son las localidades más afectadas Foto: Pantallazo monitoreo Idiger

10:10 a. m.: La avenida calle 80 recupera su tránsito

9:11 a. m.: Idiger da parte de tranquilidad en el río Tunjuelo

El propio Sistema de Alerta Temprana de la autoridad distrital aseguró que, a pesar de las fuertes lluvias, no hay alerta.

9:00 a. m.: Se reporta un siniestro en la localidad de Barrios Unidos

8:50 a. m.: Secretaría hace llamado a la ciudadanía

Ante los factores climáticos que enmarcan el día de la capital, la Secretaría de Movilidad hizo un llamado especial a los ciudadanos desde sus redes sociales.

“El exceso de velocidad es el principal factor de riesgo en las vías; en esta época de lluvias, conducir despacio y con mucha precaución será clave para llegar seguros a casa y proteger la vida de los demás”, fue el comunicado de la Secretaría desde su cuenta de X.

8:40 a. m.: Se recupera el tránsito en la Autonorte con 125

8:38 a. m.: Se especifican las localidades en las que está lloviendo

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá, a esta hora llueve en las localidades: Usaquén, Suba, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe, Puente Aranda, Kennedy, Los Mártires, Fontibón, Engativá, Ciudad Bolívar, Teusaquillo y Chapinero.

8:35 a. m.: Idiger advierte que las lluvias persistirán

A través de sus redes sociales, la autoridad distrital le comunicó a la ciudadanía que estas lluvias “persistirán durante las próximas horas”.

8:30 a. m.: Nuevas localidades presentan lluvias

Idiger, la autoridad meteorológica de la ciudad, anunció que las lluvias ahora alcanzaron las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme y Tunjuelito.

7:30 a. m.: Se reportan lluvias de ligeras a moderadas en diferentes localidades

Idiger registra fuertes lluvias en las localidades de Suba, Usaquén, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Chapinero y Santa Fe.