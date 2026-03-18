Bogotá

Pronóstico del tiempo en Bogotá: lluvias intermitentes y cielo nublado hoy 18 de marzo

La capital tendrá una jornada con lluvias intermitentes, cielo nublado y posibles afectaciones en movilidad durante el día.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

18 de marzo de 2026, 6:53 a. m.
Las lluvias intermitentes y el cielo nublado mantienen en alerta a Bogotá por posibles afectaciones en la movilidad y zonas urbanas.
Las lluvias intermitentes y el cielo nublado mantienen en alerta a Bogotá por posibles afectaciones en la movilidad y zonas urbanas. Foto: Getty Images

Bogotá vivirá una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con cielos mayormente nublados y lluvias intermitentes que podrían intensificarse en distintos momentos del día, según el pronóstico emitido en el marco del convenio entre el Ideam y el Idiger.

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Lluvias y cielo nublado marcan la jornada en Bogotá

Desde las primeras horas, se espera un ambiente entre parcialmente y mayormente nublado, acompañado de precipitaciones sectorizadas de intensidad ligera a moderada.

Los núcleos de lluvia más activos se concentrarán en zonas del centro y occidente de la ciudad, con afectaciones en localidades como Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero, Los Mártires, Santa Fe y Fontibón.

En la tarde, el panorama se mantendrá inestable. Las lluvias podrían extenderse a gran parte de la capital, con mayor intensidad en sectores del norte, centro y sur, incluyendo Suba, Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Puente Aranda y Usme.

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La temperatura máxima alcanzará los 19 °C, en medio de un ambiente frío y húmedo que podría sentirse más intenso por efecto de las precipitaciones.

Hacia la noche, se prevé una disminución de las lluvias, con predominio de tiempo seco en buena parte de la ciudad.

Sin embargo, no se descartan lloviznas aisladas en sectores del sur, lo que mantiene la probabilidad de vías húmedas durante la noche.

El cielo nublado y las lluvias intermitentes mantienen el riesgo de afectaciones en la movilidad y encharcamientos en Bogotá. Foto: Getty Images
El cielo nublado y las lluvias intermitentes mantienen el riesgo de afectaciones en la movilidad y encharcamientos en Bogotá. Foto: Getty Images

Lluvias elevan riesgo de afectaciones en la ciudad

Las condiciones actuales obligan a mantener la atención sobre posibles afectaciones urbanas.

Las autoridades advierten que las lluvias, aunque en su mayoría moderadas, pueden generar encharcamientos en vías principales, aumento en los tiempos de desplazamiento y riesgos puntuales de deslizamientos en zonas de ladera.

Este escenario se suma al contexto nacional, donde persisten alertas activas por movimientos en masa e inundaciones en distintas regiones.

Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía planear sus desplazamientos con anticipación, portar elementos de protección como paraguas o impermeables y estar atentos a los reportes oficiales.

También es clave evitar transitar por zonas con antecedentes de inundación o deslizamientos, especialmente durante los picos de lluvia en la tarde.

El llamado de las autoridades es a no bajar la guardia, ya que las condiciones atmosféricas seguirán siendo variables en los próximos días, con alta probabilidad de nuevas precipitaciones sobre la capital.