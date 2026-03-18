Durante las próximas 24 horas se prevé que gran parte del territorio nacional experimente abundante nubosidad y precipitaciones persistentes.

Max Henríquez realizó advertencia sobre clima del Caribe colombiano: “Hay que estar alerta ante posibles mares de leva y lluvias”

Clima en Colombia: lluvias intensas y alertas activas

Las lluvias más intensas se concentrarán en la región Andina, el centro y sur del Caribe, el oriente de la región Pacífica y las zonas oriental y occidental de la Amazonia.

Se esperan acumulados significativos de lluvias, con intensidad de moderada a fuerte e incluso tormentas eléctricas aisladas.

Esto se presentará en departamentos como Cesar, Magdalena, centro y sur de Sucre y Bolívar, sur de Córdoba, oriente de Chocó, Valle del Cauca y Cauca, centro de Nariño, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, noroccidente de Meta, Guainía, Vaupés, oriente y occidente de Caquetá y Putumayo, así como en Amazonas.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en áreas como las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, las regiones de La Mojana y El Catatumbo, los piedemontes Amazónico y Llanero, y en aguas marítimas del Caribe insular y el Pacífico centro y sur.

Lluvias de menor intensidad, entre ligeras y moderadas, se registrarán en sectores intermedios de los departamentos mencionados, así como en el centro y sur de La Guajira y Atlántico, occidente de Arauca y Casanare y Guaviare.

En otras zonas del país, incluyendo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, predominará cielo parcialmente nublado con tiempo seco, aunque se esperan lluvias sectorizadas de manera ligera a moderada sobre sus áreas marítimas hacia la tarde y noche.

Por otra parte, continúa el monitoreo de un nuevo frente frío y estacionario ubicado en el noroccidente de la cuenca del mar Caribe.

Aunque no se espera que descienda directamente sobre el territorio nacional, podría generar efectos en las condiciones meteomarinas del Caribe colombiano, aumentando viento y oleaje en el litoral central y oriental.

Este sistema, en combinación con otros fenómenos atmosféricos, favorecerá lluvias entre moderadas y fuertes en la región Caribe y en el centro y norte de las regiones Andina y Pacífica entre los días 18 y 19 de marzo, por lo que se recomienda seguir su evolución de cerca.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otras zonas del país predominará el cielo parcialmente nublado con condiciones mayormente secas. Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

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