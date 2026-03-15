Max Henríquez realizó advertencia sobre clima del Caribe colombiano: “Hay que estar alerta ante posibles mares de leva y lluvias”

Max Henríquez, uno de los meteorólogos más reconocidos del país, realizó una fuerte advertencia a través de su cuenta de X. El experto analizó las condiciones que se presentarán en el Caribe colombiano en los próximos días y pidió estar alerta ante un posible nuevo mar de leva y fuertes lluvias.

Ideam pronostica intensas lluvias en varias regiones del país durante el fin de semana del viernes 13 al domingo 15 de marzo

“Vamos a ver qué nos trae este nuevo frente frío que se va a aproximar al Caribe colombiano entre el miércoles 18 y el sábado 21 de marzo de esta próxima semana. Hay que estar alerta ante posibles mares de leva y lluvias fuertes en los diferentes departamentos del norte del país”, señaló.

Vamos a ver que nos trae este nuevo frente frío que se va a aproximar al Caribe colombiano entre el miercoles 18 y el sabado 21 de marzo de esta próxima semana. Hay que estar alerta ante posibles mares de leva y lluvias fuertes en los diferentes departamentos del norte del país pic.twitter.com/QSo1J6zwgq — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) March 14, 2026

Es importante recordar que este tipo de fenómenos altera las condiciones del área mediante potentes ráfagas de viento y lluvias intensas, además de la interacción entre el frente frío que se aproxima y las aguas del Caribe, lo cual generaría la aparición de diversos fenómenos.

Para finales de la próxima semana, el experto advirtió que las posibilidades de un mar de leva no solo incluirían a Colombia, sino, además, a Costa Rica y Panamá.

“El viernes 20 y sábado 21 de marzo podría generarse de nuevo mar de leva en toda la costa Caribe desde Costa Rica, Panamá y Colombia. Los vientos llegan casi perpendicularmente al litoral y eso es lo que arruga la superficie del mar frente a playas y puertos. ¡¡A estar pilas!!“, complementó Henríquez.

Por el momento, las autoridades nacionales vigilan las formaciones que comienzan a presentarse en el mar Caribe, con el fin de desplegar planes de emergencia en caso de ser necesario.

Ideam alerta posibles crecientes súbitas en varias regiones de Colombia por intensas lluvias

Finalmente, es importante señalar que el Ideam es la entidad responsable de elaborar los informes meteorológicos del país, y que las personas deben estar al tanto de las alertas que emite esta organización para cada región. A través del sitio web de la entidad se pueden consultar las previsiones para los días siguientes y las alertas vigentes.

Recomendaciones para las personas en el Caribe:

Vigilar el nivel del mar y la velocidad de los vientos.

Comunicarse con las autoridades ante cualquier emergencia y denunciar a las personas que incumplan las restricciones impuestas en momentos de fuerte oleaje.

Seguir los reportes de las autoridades del país y estar alerta frente a cualquier advertencia.

Evitar los desplazamientos innecesarios.

Cuidar el agua y evitar gastarla de manera indiscriminada.