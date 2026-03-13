Ideam pronostica intensas lluvias en varias regiones del país durante el fin de semana del viernes 13 al domingo 15 de marzo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales entregó el pronóstico del clima para el fin de semana comprendido entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo, periodo durante el cual se prevén lluvias en diferentes regiones del país, con mayor intensidad durante los dos primeros días.

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De acuerdo con el informe, las precipitaciones más fuertes se presentarán el viernes 13 y el sábado 14 de marzo, especialmente hacia el centro y sur de la región andina, el sur de la Orinoquía, la Amazonía y distintos sectores de la región pacífica.

En el caso de Bogotá, el Ideam indicó que se mantiene la probabilidad de lluvias en horas de la tarde, principalmente en localidades del oriente y norte de la ciudad. Durante el fin de semana, la temperatura mínima estará alrededor de los 10 °C y la máxima se ubicará entre 19 °C y 20 °C.

Para el viernes 13 de marzo, el reporte señala que durante la tarde y la noche se esperan precipitaciones moderadas a fuertes acompañadas de descargas eléctricas en sectores del oriente y sur de Santander, sur de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Tolima, Huila, Quindío, así como en departamentos de la región Pacífica como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Colombia atraviesa condiciones climáticas inusuales. Foto: Ideam

También se prevén lluvias en el oriente de Caquetá, sur de Vaupés, Meta, Putumayo, oriente y sur de Guaviare, Guainía y Amazonas. En el sur de Antioquia y sur de Caldas se estiman precipitaciones ligeras a moderadas.

El Ideam informó además que existe la posibilidad de lloviznas dispersas en áreas del sur de Bolívar, sur de Santander, Caldas y Risaralda. En otras zonas del territorio nacional se esperan condiciones mayormente secas, con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el tiempo seco, con cielo entre ligero y parcialmente cubierto y posibilidad de lluvias ocasionales en el sector marítimo.

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El sábado 14 de marzo, en la región andina podrían registrarse precipitaciones con acumulados medios a altos en sectores de Santander, Antioquia, norte de Boyacá y Cundinamarca, además del occidente de Caldas, Quindío, Risaralda y el centro de Tolima. Igualmente, se prevén lluvias en el sur de Antioquia y el sur de Caldas.

En la región pacífica continuarán las precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas en zonas del oriente de Chocó, el sur y oriente de Valle del Cauca, el centro y occidente del Cauca y algunos sectores de Nariño.

Para la región amazónica se estiman lluvias en el occidente de Caquetá y Putumayo, así como en zonas de Amazonas, Vaupés y Guainía. En la región caribe podrían presentarse precipitaciones ligeras a moderadas en el sur de Bolívar y Córdoba. En contraste, en el norte de la región Orinoquía predominarían condiciones de tiempo seco.

El domingo 15 de marzo se espera una disminución en los acumulados de lluvia en varias regiones del país. No obstante, en la región Pacífica se prevén precipitaciones moderadas a fuertes en los departamentos de Valle del Cauca y Nariño.

En la región andina se pronostican lluvias sectorizadas, con mayor intensidad en Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá.

En la Amazonía se estiman precipitaciones importantes hacia el sur de Caquetá, Vaupés, el piedemonte amazónico, Amazonas y Guainía. En la Orinoquía se prevé predominio de tiempo seco, excepto en el sur del Meta, donde podrían presentarse lluvias ligeras.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrían las condiciones secas durante la jornada del domingo.