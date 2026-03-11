Ideam alerta posibles crecientes súbitas en varias regiones de Colombia por intensas lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este miércoles 11 de marzo que durante las últimas horas se han registrado precipitaciones moderadas a fuertes en diferentes regiones del país, algunas acompañadas de tormentas eléctricas, lo que ha generado alertas hidrológicas y condiciones de riesgo en varias cuencas del territorio nacional.

De acuerdo con el monitoreo satelital y los datos de estaciones hidrometeorológicas del Instituto, las lluvias han tenido mayor intensidad en sectores de las regiones Andina y Pacífica.

Entre los departamentos donde se han presentado las precipitaciones se encuentran Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Vichada y Guainía.

En medio de este panorama, el Ideam indicó que se mantiene una alerta roja en la subzona hidrográfica del río Sogamoso, en el departamento de Santander, debido a la probabilidad de crecientes súbitas en el río y en algunos de sus afluentes, como consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas.

La Hidroeléctrica de Sogamoso produce alrededor del 10 % de la energía del país. Foto: Procuraduría General de la Nación

Los municipios que deben mantener especial atención ante posibles aumentos en los niveles del agua son Piedecuesta, Los Santos, Zapatoca, Barrancabermeja, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Betulia y Girón.

El Instituto recomendó a las autoridades locales y a las comunidades ubicadas en zonas ribereñas permanecer atentos a cualquier variación en el caudal y seguir las indicaciones emitidas por los organismos de gestión del riesgo.

De otra parte, en el departamento del Cauca también se reportaron eventos asociados a crecientes súbitas durante la noche del 10 de marzo y la madrugada del 11 de marzo. Estos fenómenos se presentaron en varios ríos de la región y están relacionados con las intensas precipitaciones registradas en el área.

Entre los eventos reportados se encuentran una creciente súbita en el río Mazamorras, a la altura de los municipios de Sucre y Bolívar; otra en el río Quinchayá, en el municipio de Caldono; y una más en el río Palo, en jurisdicción de Santander de Quilichao.

Debido a estas condiciones, el Ideam mantiene alertas rojas en las subzonas hidrográficas que aportan al río Cauca en su parte alta, así como en las cuencas altas del río Patía.

Panorámica del Río Cauca. Foto: Asocaña

En Bogotá, durante la noche y la madrugada también se registraron precipitaciones entre ligeras y moderadas en diferentes sectores de la ciudad. Según el pronóstico del Instituto, para las próximas horas se espera cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras y moderadas, principalmente en sectores del sur de la capital.

Ante esta situación, el Ideam invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar precauciones durante los desplazamientos en medio de las lluvias, debido a posibles afectaciones como acumulación de agua en las vías o reducción de la visibilidad.

Así mismo, el Instituto recomendó seguir las indicaciones de las autoridades locales y de los organismos de gestión del riesgo, evitar transitar o permanecer cerca de ríos o quebradas con niveles altos y estar atentos a cambios bruscos en los caudales.

El Ideam también señaló que en zonas del sur y occidente de la región Caribe e Insular y en la Amazonía, especialmente en el Trapecio Amazónico, se prevé un índice de calor alto o fuerte, debido a condiciones de temperatura y humedad elevadas, por lo que se sugiere mantener hidratación constante.

La entidad indicó que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas del país y que emitirá actualizaciones cuando sea necesario, con el fin de apoyar la toma de decisiones de las autoridades y la prevención de riesgos para la población.