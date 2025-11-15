Raúl Ocampo reapareció tras polémica con familia de Alejandra Villafañe; salió de Colombia y contó noticia

Raúl Ocampo quedó como protagonista de una ola de noticias en plataformas digitales y medios nacionales, luego de conceder una entrevista a Juan Pablo Raba, para el pódcast Los hombres sí lloran. En la charla volvió a hablar sobre este doloroso capítulo de su vida, el cual fue perder a su pareja, Alejandra Villafañe.

En medio de la charla, el artista evocó con profunda emotividad el instante en que la famosa partió, abriendo su corazón para compartir detalles íntimos de aquel momento decisivo. Con voz serena, pero cargada de nostalgia, relató cómo enfrentó la despedida y lo que significó permanecer a su lado hasta su último aliento.

Sin embargo, sus declaraciones generaron controversia en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la manera en que relató los hechos y la exposición de detalles íntimos sobre la partida de Alejandra Villafañe. La polémica aumentó cuando Claudia Villafañe, prima de la fallecida actriz, reaccionó públicamente a través de su cuenta de Instagram.

Este cruce de palabras, donde se destapó una demanda que hizo el exparticipante de MasterChef Celebrity contra la familia de su exnovia, llevó a que el intérprete quedara como foco de críticas y comentarios. Muchos pusieron en duda su papel en medio de la enfermedad de la mujer, además de las acciones que se contaron.

Raúl Ocampo optó por guardar silencio completamente, esquivando el tema y conservando su postura, lejos de responderle a las familiares de su excompañera sentimental.

Raúl Ocampo reapareció en redes sociales

Pese a que la celebridad no tocó el tema de manera mediática, este 15 de noviembre reapareció en redes sociales y se dejó ver de manera inesperada. El famoso publicó una serie de videos, los cuales revelaban cómo se encontraba tras esta polémica.

Raúl Ocampo compartió que estaba en el aeropuerto, listo para emprender un viaje a Chile, donde conocería un famoso viñedo. En otra toma grabó desde el avión, asegurando que era su primera vez en el país latino, por lo que se encontraba emocionado.

“Hola. Yo por acá en el aeropuerto recibiendo la noticia hermosa que me voy a conocer un viñedo de fama mundial”, escribió en el post.

Raúl Ocampo compartió noticia en redes | Foto: Instagram @ocamporao

“Llegamos a Chi Chi Chi le le le. Miren la cordillera de Los Andes cómo se ve”, agregó en otro post.

Raúl Ocampo salió de Colombia | Foto: Instagram @ocamporao