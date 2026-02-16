Exponen video del momento que generó polémica entre Juanda Caribe y Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos’

La actual temporada de La casa de los famosos Colombia ha sido una de las más polémicas, pues en las últimas horas se llevó a cabo un fuerte enfrentamiento entre Juanda Caribe y la cantante e influencer Alexa Torres, todo debido a un malentendido que surgió entre ellos y generó revuelo en redes sociales.

Después de que los involucrados pidieran que se repitieran las imágenes para analizar las palabras de cada uno, la producción presentó el instante preciso en el que Juanda le dice a Alexa que “botó el chupo”, palabras que causaron confusión y generaron incomodidad en el esposo de la participante, quien llegó al lugar para reclamar por lo ocurrido.

Polémica entre Juanda Caribe y Alexa Torrex en 'La casa de los famosos' Foto: Montaje SEMANA | Instagram RCN

En el registro se observa a Juanda realizar el gesto, el cual es considerado una expresión popular usada para señalar a quien pierde la paciencia o se altera. No obstante, la interpretación de Alexa fue distinta y el ambiente se tornó incómodo cuando el comediante respondió con un escueto “también”, comentario que aumentó la tensión y dio pie a diversas opiniones entre sus compañeros.

La santandereana no tardó en expresar su malestar y, en conversaciones posteriores, aseguró que percibió la situación como una insinuación inapropiada relacionada con temas sexuales.

Por su lado, Juanda Caribe negó que hubiese existido una intención ofensiva y sostuvo que sus palabras fueron malinterpretadas. Visiblemente afectado por la magnitud del escándalo, el comediante insistió en que nunca cruzaría una línea de respeto y recordó su rol como padre. Incluso manifestó que tomó acciones legales al sentirse víctima de difamación frente a las cámaras del programa de televisión.

Ante la tensión que se generó en La casa de los famosos Colombia 3, ‘El Jefe’ intervino para pedir a los involucrados que aclararan la situación y bajaran el tono del enfrentamiento, pues este estaba complicando aún más la convivencia entre todos los participantes del reality.

La producción optó por separar a los participantes en medio de la discusión que se fue a los gritos y los invitó a tener una conversación tranquila sobre el tema con el fin de erradicar sus diferencias.

Las opiniones en redes sociales no se hicieron esperar y los seguidores de la producción de telerrealidad expresaron sus posturas por medio de la sección de comentarios:

“Alexa tiene razón, atrevidos”; “No es humor si incomoda, sexualiza y humilla, eso se llama normalizar la violencia”; “Soy costeño y sabemos que sí lo hizo con doble sentido, solo que como mamador de gallo no pensó que se fuera a ir tan lejos”; “Por eso las mujeres no denuncian, le creen más al man y antes lo defienden”; “Yo estoy con Juanda, me parece muy exagerada la reacción del esposo de Alexa” y “Eso es una pelea de egos” son algunas de las palabras que se leen.