Transparencias, sensualidad y mucha piel, la tendencia en la alfombra rosada de los VMAs 2023

La alfombra rosada de los premios MTV Video Music Awards 2023 se ha convertido en la última plataforma en mostrar una de las tendencias más atrevidas y sensuales de la moda internacional, gracias a las grandes luminarias de la música que han elegido su piel como el mejor textil para capturar la atención de fotógrafos, paparazzis, medios de comunicación y sobre todo de sus fans, quienes están pendientes de todos sus movimientos y más en esta gala de premios.

Desde muy temprano empezaron a llegar los famosos a la entrada del Prudential Center de Nueva Jersey, lugar donde se llevarán a cabo los premios. Lo primero que empezaron a ver los fotógrafos de la alfombra fueron muchos colores eléctricos y muy llamativos, sin embargo, empezaron a hacer presencia telas muy transparentes y traslúcidas que dejaron al aire cuerpos curvilíneos, voluptuosos y muy sexis.

La primera en hacer gala de su piel fue la cantante Doja Cat, quien usó como vestido lo que se puede llamar una telaraña gigante, que inicia desde un lado de su torso para luego enmarañarse por todo su cuerpo, tapando estrictamente lo necesario y hasta dejando a la luz algunas partes de su busto, asunto que ella tiene muy claro y ostenta con toda la personalidad del caso.

Doja Cat attends the 2023 MTV Video Music Awards at the Prudential Center in Newark, New Jersey, U.S., September 12, 2023. REUTERS/Andrew Kelly | Foto: REUTERS

Luego apareció en escena una de las más esperadas en los premios, la colombiana Karol G, quien lució un vestido muy transparente en palo de rosa pálido que dejaba ver sus curvas, muy bien pronunciadas, y un conjunto de lencería color nude sutil y elegante. La paisa acompañó este vestido con un abrigo del mismo material que le dio un toque glam, muy al estilo de los años 50.

Karol G attends the 2023 MTV Video Music Awards at the Prudential Center in Newark, New Jersey, U.S., September 12, 2023. REUTERS/Andrew Kelly | Foto: REUTERS

Prince Derek Doll también entró dentro de la tendencia transparente con un mono morado en encaje que dejó al aire sus hombros y sus piernas firmes y muy bien trabajadas. A él se le unió la intérprete de Sweetes Pie, Megan Thee Stallion, quien eligió el negro para hacer que su piel se viera a través de un vestido strapless, con escote en corazón, muy ceñido a su cuerpo y que bajaba por sus piernas hacia el piso, enmarcando a la cantante como una estatua de un costo inigualable.

Prince Derek Doll attends the 2023 MTV Video Music Awards at the Prudential Center in Newark, New Jersey, U.S., September 12, 2023. REUTERS/Andrew Kelly | Foto: REUTERS

Megan Thee Stallion attends the 2023 MTV Video Music Awards at the Prudential Center in Newark, New Jersey, U.S., September 12, 2023. REUTERS/Andrew Kelly | Foto: REUTERS

El poder latino lo continuó Anitta, quien también eligió un vestido negro transparente, cuya forma fue la protagonista, puesto que en su torso central hay un escote en forma de cerrojo, cuya llave es la misma cantante brasilera, que hoy estará presentándose en vivo, en solitario, y luego junto a la boyband coreana TXT.

Anitta attends the 2023 MTV Video Music Awards at the Prudential Center in Newark, New Jersey, U.S., September 12, 2023. REUTERS/Andrew Kelly | Foto: REUTERS

Por parte de los influencers que hacen presencia en los premios, Audrey Trullinger también entró en esta tendencia con un corsé plateado que perfectamente puede hacer las veces de lencería sensual, del que sale una falda larga hasta los tobillos en encaje rosado que deja ver sus hermosas y delgadas piernas. Por su parte, la cantante Kaliii fue un poco más sutil con su transparencia, siendo solo visible en una franja de su vestido naranja.

Audrey Trullinger attends the 2023 MTV Video Music Awards at the Prudential Center in Newark, New Jersey, U.S., September 12, 2023. REUTERS/Andrew Kelly | Foto: REUTERS

Kaliii attends the 2023 MTV Video Music Awards at the Prudential Center in Newark, New Jersey, U.S., September 12, 2023. REUTERS/Andrew Kelly | Foto: REUTERS

Bebe Rexha fue una de las que más dio de qué hablar, puesto que su vestido de cuero negro estaba muy adecuado para la noche hasta que se dio la vuelta y dejó ver dos huecos en cada uno de sus glúteos que dejaban a su piel como el mejor accesorio para su outfit. Además, Tiffany Haddish también decidió usar un body engalanado por encima con un velo de encaje negro que contrastó con su melena muy corta y plateada.

Tiffany Haddish attends the 2023 MTV Video Music Awards at the Prudential Center in Newark, New Jersey, U.S., September 12, 2023. REUTERS/Andrew Kelly | Foto: REUTERS