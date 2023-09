Anitta confesó quién es su amor platónico y destapó que se trata de un artista colombiano; no es Maluma

La brasileña brilló con distintos trabajos musicales, tal y como fue el caso Envolver, Downtown, Machika, Me gusta, Si o no, Terremoto , entre otros, donde colaboró con artistas del estilo de J Balvin, Maluma, Kevinho, Cardi B y Myke Towers. Cada estreno dejó una huella de sus ideas creativas, cautivando a los espectadores internacionales.

“ El mío es Manuel Turizo ”, comentó la latina, agregando que no sabía qué tenía de distinto a los otros hombres, pero que le llamaba la atención.

Maluma habló de lo que pasó con Anitta

A principios de 2023, Maluma concedió una entrevista en una embarcación y dialogó sobre distintos temas que rodearon su vida . El paisa no se contuvo y soltó varios detalles relacionados con sus romances, sus presentaciones y sus colegas.

“ Papi, como decía el gran filósofo Juan Gabriel, lo que se sabe no se pregunta ”, comentó, plasmando una sonrisa nerviosa ante la cámara.

De igual manera, el cantante comentó cómo fue lidiar con la presión mediática por estas relaciones sentimentales e íntimas, las cuales quedaron a la luz por filtraciones o comentarios de los medios. En este instante confesó que no fue fácil y que prefirió salirse de este tipo de vínculos, concentrándose en personas que no fueran públicas como él.

“Era muy difícil ¿me entiendes?, ahora yo prefiero estar más en bajito, a mí no me funcionaron esas relaciones con personas de la industria, por lo mismo, por eso cuando pasó incluso el tema con Anitta, que ella estaba empezando su carrera que yo la conocí y nos gustábamos mucho y todo pero yo dije: ‘no, yo no puedo estar con ella’, porque ella hace lo mismo que yo y yo creo que uno necesita tener ese balance”, indicó.