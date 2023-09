Él es Andrés Gutiérrez, el psicólogo de ‘Hablando claro con Flavia Dos Santos’

Hablando Claro con Flavia Dos Santos ya empezó a emitir sus primeros capítulos con casos de la vida real y la terapeuta brasileña se ha robado el show, siendo mediadora entre dos personas que exponen un conflicto que va entre el despecho, el abandono, las adicciones y muchos más.

Sin embargo, Flavia no está sola y uno de los que ha cautivado a la teleaudiencia de las mañanas del Canal RCN es el panelista Andrés Gutiérrez, quien es el encargado de apoyar psicológicamente a los participantes, además de ser la cuota masculina del show engalanando el set con una melena siempre impecable, trajes sastres muy al estilo inglés e italiano y con una sonrisa que a veces sale a flor de piel y a veces desdibuja cuando ve injusticias o comportamientos erróneos en el show.

Andrés habló con SEMANA sobre quién es, qué le gusta y su experiencia en el talk show:

S: ¿Qué le gusta a Andrés?

A.G: Yo vivo acá en Bogotá y me gusta mucho el deporte, correr, voy a carreras, corro maratones, monto bicicleta y vivo con mis hijos y mi novia. Estudio también, me encuentro en constante formación… Todo esto los combino con la dirección de la Fundación Semillas de Vida, con la que llevamos más de 22 años acompañando a personas con problemas de adicciones, pero cuando hay voluntad se logran los resultados.

S: Eres uno de los pilares fundamentales del programa asumiendo el análisis psicológico de los participantes…

A.G: Yo hago las veces de esa parte que encaja con otros aspectos. Si bien Martha Rita se encarga de los aspectos legales, por supuesto Flavia negocia y yo tengo un papel supremamente relevante porque es poder comprender, entender e incluso confrontar, llevar a la persona y al participante a que se confronte con él mismo. Muchas veces el demandado termina siendo demandante, cambian los roles, porque se dan cuenta y descubrimos que los argumentos que traía esa persona no eran realmente válidos y que al contrario, a la persona que demandaba, sí tenía unos argumentos válidos y cambiamos estos roles, se llega a una conciliación en algunas ocasiones y se obtiene un final feliz, sean juntos o separados, pero siempre feliz.

S: ¿Es la primera vez participando en un talk show de televisión?

A.G: Yo ya he hecho varias cosas de contenido sobre todo psicológico. Soy director de un lugar que se encarga de tratar a personas con problemas de adicciones y de situaciones mentales. He podido participar y trabajar de la mano en salud mental, políticas públicas. Tengo más de 22 años de experiencia y soy experto en fenómenos sociales, esto ha abierto las puertas para mi profesión en diferentes medios de comunicación a nivel nacional e internacional… Y hoy pues haciendo parte del panel de expertos de Hablando claro con Flavia Dos Santos, un formato en el que estoy por primera vez, es muy interesante, de verdad que es muy emocionante, estoy muy contento, lo había soñado pero no pensé que iba a ser tan perfecto lo que había pensado para que hoy se consolide en esta experiencia.

Cuando me invitan a ser parte del programa, me empieza a describir todo y no pude sostener esa alegría, no pude controlarme, porque sabía que era un espacio único en el país que nunca se había visto algo parecido y que iba a tener el privilegio de hacer parte del equipo. Es muy gratificante, sobre todo porque uno se encuentra con personas muy valiosas y detrás de estas historias también han emergido otras dentro de nosotros, de esa manera somos un equipo unido, que nos comprendemos y escuchamos.

S: ¿En qué momento Andrés deja de ser psicólogo y saca a relucir ese ser humano que reacciona ante lo que ve en el show?

A.G: Mi rol es de psicólogo, pero es muy difícil aislarme porque incluso hay momentos donde me pongo muy bravo en el programa por los comportamientos previos a las situaciones, es decir, comportamientos de algunos padres de familia por la misma situación. Hay que entender que antes de ser psicólogo soy ser humano y por más que quiera hacer aportes netamente científicos me toca esa realidad de vida y sobre todo que cuando tú haces una intervención, porque eso es lo que hacemos al aire, esto no tiene un formato, todo es espontáneo sobre la base del respeto, la objetividad y la integridad de la otra persona.

S: ¿Hay casos que necesitan una intervención después del programa?