Shakira no se olvidó de Piqué en los VMAs y le cantó en vivo su ‘tiraera’ frente al mundo entero

El mundo entero estaba a la expectativa de lo que haría Shakira en el escenario y no era para menos, puesto que ella era quien iba a recibir el MTV Michael Jackson Vanguard Award , uno de los galardones más enigmáticos de estos premios.

Shakira no defraudó. Desde el momento número uno demostrando su flexibilidad bailando Loba, dejó boquiabiertos a todos los asistentes, para luego decantarse en canciones como Te Felicito, TQG, Objection, Ojos Así, Whenever Wherever, su mítica Hips Don’t Lie y, cuando nadie se lo esperó, llegó la canción del momento, la ‘tiraera’ del año que se ha convertido en parte de la cultura mundial.