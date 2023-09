Shakira y sus hijos se roban el show en la alfombra roja de los VMAs 2023

Como una diosa, vestida de dorado de pies a cabeza, Shakira llegó este martes 12 de septiembre a la alfombra roja de los VMAs 2023, que este año se celebran en el Prudential Center, de New Jersey, y en los que la colombiana recibirá el Video Vanguard Award, un premio que reconoce la influencia de la artista en la “cultura MTV”; todo gracias a sus letras, sus canciones, y por supuesto, los videos que han aparecido tantas veces en el famoso canal.

Y no estaba sola. Llegó en compañía de Sasha y Milan, sus hijos, quienes lucieron chaquetas y pantalones deportivos, con apliques dorados, a tono con el vestuario de su mundialmente famosa mamá.