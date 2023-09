NSYNC volvió a los escenarios de los VMAs y revivió rumores sobre volver a los escenarios

Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez son los integrantes originales de esta agrupación, que tuvo exitos como Bye Bye, Tearin’Up My Heart, I Want You Back y Yo te voy a amar , que en sus respectivos discos hicieron vender millones de copias alrededor del mundo y catapultaron a los estadounidenses a la fama eterna.

La aparición de NSYNC fue momentánea, pero dejó para la historia uno de los mejores momentos de esta edición de los premios, en los que Colombia tiene una representación especial, puesto que no solo Shakira es la artista más apetecida y honrada de la noche. (Photo by Noam Galai/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV