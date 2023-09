Shakira puso a bailar hasta a Taylor Swift en los premios MTV; así se vivió la brillante presentación de la colombiana

Shakira hizo historia en los premios MTV Video Music Awards y no dejó a nadie sentado durante su emocionante presentación en los VMAs 2023, en el Prudential Center, de New Jersey, Estados Unidos, donde fue una de sus principales protagonistas, con numerosas nominaciones y uno de los galardones más especiales de la noche: el Michael Jackson Video Vanguard.

Un premio que históricamente ha quedado en manos de mujeres desde 2016, cuando lo obtuvo Rihanna; en 2017 fue el turno para P!nk; 2018, Jennifer López; 2019, Missy Elliott y 2022, Nicki Minaj. Dada la pandemia, ni en 2020 ni en 2021 se entregó el reconocimiento.

La colombiana deslumbró en el escenario con sus éxitos musicales.

Loba, Te felicito, TQG, Te aviso, te anuncio, Ojos así, Whenever Wherever, Hips Don’t Lie y Chantaje fueron algunos de los grandes éxitos interpretados por la estrella barranquillera, dueña de las caderas que no mienten, y que contagió hasta a la propia Taylor Swift, otra de las artistas premiadas en esta cita con la música y a quien las cámaras enfocaron en varias oportunidades, feliz, moviéndose al ritmo de la colombiana.

La nominada en importantes categorías (artista del año, mejor colaboración y mejor latino), recordó Whenever Wherever, tema con el que cambió la historia de su carrera al ser la puerta de entrada en el competido mercado inglés. La canción hizo parte del álbum Laundry Service, que vendió 13 millones de copias en todo el mundo.

El mundo entero estaba a la expectativa de lo que haría Shakira en el escenario y no era para menos, puesto que ella era quien iba a recibir el MTV Michael Jackson Vanguard Award.

También aprovechó para mostrar su poder femenino y tirarle una nueva afrenta a su expareja Gerard Piqué, el protagonista de la polémica y mediática Sesión 53 de Bizarrap, la canción donde la colombiana le canta la tabla al exfutbolista.

~ Watch Shakira performing a medley of her hits at the #VMA as a celebration of her Video Vanguard Award!

~ Mira la presentación de Shakira en los #VMAs como celebración del premio Vanguard que recibió hoy! pic.twitter.com/SuNIjoxfhQ — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) September 13, 2023

“Gracias a Milan y Sasha por hacerme sentir que mamá puede con todo”

Shakira demostró la noche de este martes por qué es la artista latina más importante de las últimas tres décadas: su presentación en los MTV VMAs 2023 fue un verdadero derroche de talento y recogió varios de los éxitos más importantes de toda su carrera.

La colombiana fue galardonada con el Video Vanguard Award, un premio que reconoce la influencia de la artista en la "cultura MTV".

Al recibirlo, la colombiana no dudó en dedicarles el galardón a sus dos pequeños hijos, Sasha y Milan. “Gracias a Milan y Sasha por hacerme sentir que mamá puede con todo”, aseguró la colombiana, visiblemente emocionada.

“Gracias, MTV, gracias por ser una parte importante de mi carrera. Yo tenía solo 18 años (cuando se presentó por primera vez en estos premios). Hoy quiero agradecer a las personas que han sido clave en mi historia visual. Amigos a quienes convertí en socios... simplemente, no podría vivir sin ellos. A mi disquera quiero agradecer por siempre apoyar mi visión y a las mujeres maravillosas que han trabajado conmigo, que no solo son brillantes, sino que me han ayudado, me han desafiado, me han hecho interpretar muchos papeles”, expresó la colombiana.

Taylor Swift attends the 2023 MTV Video Music Awards at Prudential Center on September 12, 2023 in Newark, New Jersey.

Además, aprovechó la ocasión para agradecer a las personas más cercanas a su corazón: a sus padres, “a mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí, gracias por apoyarme, por animarme, por hacerme sentir que mamá puede con todo”.