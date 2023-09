Luisa Fernanda W recordó a Legarda y habló del dolor más grande de su vida

Fabio Andrés Legarda Lizcano, mejor conocido en la industria musical y en el mundo de redes sociales como Legarda, fue un importante cantautor y creador de contenido digital colombiano, quien se dio a conocer tras trabajar varios años en su carrea artística y hacer colaboraciones junto a famosos como Andy Rivera y Dylan Fuentes.

Como es de conocimiento público, Luisa Fernanda W y Legarda se conocieron en la primera temporada del reconocido concurso de destreza gastronómica del Canal RCN Masterchef Celebrity, y desde ese momento le dieron inicio a una relación amorosa de casi un año.

Este noviazgo fue tendencia en internet, pues en todas las publicaciones y videos que se encontraban en sus distintas redes sociales, sobresalía la gran conexión y amor que había entre ellos. Incluso, Legarda ayudó a Luisa Fernanda W a iniciar su carrera en la industria musical y estuvo trabajando a su lado en varias canciones que la motivaron a seguir trabajando en el tema hasta el día de hoy.

Sin embargo, el 7 de febrero del año 2019, Colombia se conmocionó con la triste noticia de que Legarda había perdido la vida producto de una bala perdida, la cual impactó en la parte superior de su cráneo. Este lamentable suceso se dio en medio de un intento de robo que se estaba llevando a pocos metros del automóvil en el que se encontraba el artista.

Legarda falleció por una bala perdida

Su fallecimiento causó dolor en los millones de fanáticos que poseía no solo en Colombia, sino en varios países de América Latina. Tres días después de su muerte, se llevó a cabo un homenaje del cantante en el Centro de Espectáculos La Macarena, ubicado en la ciudad de Medellín, al que asistieron muchos de sus allegados, familiares y, como era de esperarse, Luisa Fernanda W.

El homenaje, el cual fue denominado “Más sueños, menos balas”, reunió a más de 15 personas que quisieron despedirlo luego de ser víctima de un hecho tan trágico provocado por la inseguridad que se vivía en las fechas en la ‘Ciudad de la eterna primavera’. Cabe resaltar que la Fiscalía General de Nación autorizó la cremación de su cuerpo luego de realizar las respectivas investigaciones del caso.

La influenciadora y empresaria, Luisa Fernanda W, quien actualmente tiene una relación con el cantante de música popular Pipe Bueno y con quien tuvo dos hijos, Máximo y Domenic, fue la más reciente invitada al programa de entrevistas de María José Garzón y Daniela Calle, mejor conocidas como Calle y Poché y dio a conocer varios aspectos de su vida de los que no había hablado antes.

El show -llamado “Human Of Interest”- estuvo lleno de fuertes emociones de las que Luisa fue protagonista, pues se tocaron varios temas que han marcado su vida y la han hecho atravesar fuertes momentos de tristeza y dolor.

Luisa Fernanda W habla de Legarda luego de 4 años de su muerte

“Para mí fue muy duro, muchas personas dicen: “no a Luisa no le dolió”. Claro que me dolió, me dolió con el alma entera, pero yo soy resiliente y entiendo que la vida es un ciclo”, afirmó la creadora de contenido ante las cámaras.

Aprovechó la oportunidad que resaltar que durante los últimos años ha recibido fuertes críticas por continuar con su vida luego del fallecimiento de Legarda, especialmente por haber iniciado una relación con el cantante caleño, muy poco tiempo después de lo sucedido.

No obstante, Luisa siempre se ha caracterizado por mostrarse fuerte ante cualquier tiempo de situación que pueda afectar su vida y detener su proceso, nunca fue una opción. Sin embargo, recalcó que eso no significa que Legarda no haya marcado su vida y haya sido una persona muy importante dentro de su proceso.

