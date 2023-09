Yeison Jiménez no se dejó y paró en seco a hombre que lo insultó

¿Qué dijo Yeison Jiménez al respecto?

Un usuario de Instagram decidió contestar a la opinión de Yeison y escribió: “A ver, muchachito. Expliquemos esto: el agricultor produce el producto en bruto, no gasta en transporte porque usualmente empresas grandes suministran los camiones para ir a recoger su producto directo a los agricultores. La marca sí está vendiendo producto 100 % colombiano porque lo producen en Colombia desde cero (...) Para estas y otras clases básicas de ventas avísame, amiguito, y deja por favor de vivir en las nubes. Leer un librito de economía o, incluso, leer el periódico no hace daño”.

“Querido, con 32 años he generado muchísimo más empleo que tú en esta vida y en la próxima que tengas. 9 empresas desde el 2014 y dos de ellas en Estados Unidos, y lo mejor de todo, solo producto colombiano y mano de obra colombiana. Tú no tienes ni idea de quién soy yo, solo sabes que canto, pero si te digo algo, todo lo que tú sueñas yo lo vivo hace diez años”, comentó nuevamente Yeison Jiménez dentro de la polémica publicación.

¿Yeison Jiménez incursiona en la música cristiana?

Aprovechó para referirse a un proyecto que tiene en mente, el cual implica cambiar radicalmente de género musical: “¿Por qué no cantarle a Dios más adelante? Además que tengo conocimiento, pues es una decisión obviamente muy fuerte, que ojalá algún día la pueda hacer y la pueda cumplir, porque para serles sincero, no cualquiera toma esta decisión porque con eso no se juega, pero por lo menos un álbum de música cristiana, si lo haría, es más, pienso que lo voy a hacer por ahí en unos cinco años, si Dios me presta esta vida estaré haciéndolo”.