Zulma Rey se fue con toda contra Alina Lozano y Jim Velásquez

Por otro lado, esta relación cuenta con varios detractores en la web, y son miles de personas las que afirman que realmente no están juntos y se trata únicamente de una estrategia publicitaria para elevar el número de seguidores en sus perfiles sociales y aumentar las interacciones , es decir, los ‘me gusta’ y comentarios dentro de sus publicaciones.

Zulma Rey habla de la relación de Alina y Jim

En medio de un en vivo realizado en la cuenta oficial de Facebook de Alina, su joven pareja reveló que una famosa actriz colombiana se había referido a su relación amorosa e incluso, la había puesto en duda. Jim decidió contarle la historia, no solo a sus seguidores, pues supuestamente, Alina no tenía conocimiento de lo que su novio estaba a punto de revelar.

“Yo estuve en un evento con una marca para ir a un concierto, y en ese evento habían más creadores de contenido y actores, entre ellos una actriz colombiana que acaba de salir de Masterchef (...) Primero voy a contar qué dijo y luego digo el nombre. Estábamos almorzando porque nos hicieron un almuerzo super bonito, y ella le empezó a preguntarle a la gente “Bueno, y tú ¿qué haces?”, y cuando llegó mi turno ella me dijo “ay no, pero yo sé quién eres tú, tú estás muy famoso por redes sociales”, indicó Jim con suspenso.

Posteriormente, la reconocida actriz colombiana lo cuestionaría acerca de la veracidad de su relación amorosa con Alina, pues según su punto de vista no parece una relación real: “No te creo, o sea es que no puedo creer que sea verdad… te voy a ser sincera, yo siempre soy muy sincera, es que yo siento que a ustedes les falta la pasión cuando hacen videos, siento que les falta el deseo”, le dijo Zulma a Jim en una de sus primeras interacciones.

Ante esto, el creador de contenido que mencionó a Zulma que lo percibe de esa forma porque ellos actúan a la hora de hacer videos de humor, por lo que no van a mostrar cómo es realmente su relación detrás de cámaras, a lo que finalmente Zulma le respondió: “Yo le veo cero problema, me parece muy bacano, estoy muy de acuerdo, solo que personalmente siento que no es verdad por eso que veo”.